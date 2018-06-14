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「神才賣得掉」 新北喜凱亞渡假村217戶空十年賣不掉

防止性騷擾！這間知名大公司禁止凝視同事超過5秒

省錢玩更要有品味 300元起入住全球特色潮宿

2018-06-14 12:56經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

隨著休閒意識抬頭，許多人選擇旅遊作為紓壓的主要方式，但在一趟旅行之中，住宿及機票是旅遊最大筆支出，因此有許多旅客會挑選價格便宜的青年旅舍來節省開銷。據「Expedia 2018年全球旅客飯店住宿行為調查」指出，有三分之一台灣旅客傾向入住青年旅舍，比例為全球第二高。

入住青年旅舍不僅節省住宿費用，還能認識來自世界各地的旅客，並更貼近當地文化。也因需求日增，許多新興青旅不再只是以往價格低廉、裝潢簡陋的型態，更是誕生Poshtel輕奢華青旅的新興類別，是posh(奢華)與hostel(青年旅舍)的結合，符合同時追求預算和時尚的年輕旅客。因此，Expedia特別精選全球十大輕奢華青旅，希望打破對青年旅舍的既定印象之外，讓旅客入住在青旅也能夠成為一種享受。

Expedia品牌台灣區市場經理周宜潔（Jamie Chou）表示：「Expedia.com.tw提供我們旅客多元化的旅遊選擇，不論是青年旅舍或是五星級渡假村，傳統航空或廉價航空，透過Expedia.com.tw 就可以輕鬆踏出旅途的第一步。如果同時預訂機+酒，相較單獨預訂機票跟飯店能享最低58折的套票優惠。不定時還會推出快閃限定優惠，讓熱愛冒險的年輕人可用最實惠的價格展開一場冒險旅程！」

Expedia舉例說，碧蕾全星旅館是在紐西蘭基督城在遭遇大地震之後建造的，其中外露的木樑，樓梯和大堂的牆壁恰好融入了小鎮的涼爽氛圍。

連帶浴室的雙人房型以極簡主義風格打造，擁有時尚而別緻的裝潢，設備一應具全，讓旅客能夠獲得充足的休息。碧蕾全星旅館更榮獲Expedia 2016年青年旅舍入住率第一名，除此之外也提供四、六、八人共用浴室宿舍房型，供旅客多樣住宿選擇，該旅館每晚僅需新台幣601元起。

澳洲昆士蘭的紅毛丹旅舍入圍2016年Expedia全球熱門青年旅舍前十名，紅毛丹別緻的沙灘打造帶有海洋情懷的漢普頓風格設計，以充滿航海條紋風格搭配白色水洗木材和貝殼。除一般共用宿舍之外，紅毛丹旅舍還提供獨立浴室標準房和內含四間房間的海濱別墅。位於紅毛丹旅舍頂樓的泳池旁還有池畔酒吧，在享受陽光泳池的同時，能在池邊小酌放鬆，完全是小資的價格、星級飯店的享受，價格是每晚僅需新台幣557元起。

碧蕾全星旅館是在紐西蘭基督城在遭遇大地震後建造，其中外露的木樑，樓梯和大堂的牆壁...
碧蕾全星旅館是在紐西蘭基督城在遭遇大地震後建造，其中外露的木樑，樓梯和大堂的牆壁恰好融入了小鎮的涼爽氛圍。　圖／ Expedia.com.tw提供
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新台幣機票宿舍

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