武井咲幸福戴鑽美炸 銀座白石周年慶打卡送好禮
曾經創下日本銀座街頭「排隊買鑽石」的奇景傳奇的日本知名婚鑽品牌GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石來台滿周年，整館特別推出全球獨家限時優惠，並展出價值破億的日式手工鑽石皇冠，展現日本職人精湛工藝；而去年閃婚的女星武井咲代言形象照也同時曝光，配戴總價近千萬手工訂製珠寶系列幸福爆表，為銀座白石婚嫁珠寶更添喜氣。
日本女星武井咲，形象甜美優雅，去年閃婚放浪兄弟主唱TAKAHIRO（田崎敬浩）並於今年初升格當媽媽，更是全身洋溢幸福氣息， 形象照配戴銀座白石Chronos系列以時鐘草作為設計靈感的雙色彩鑽作品，完美詮釋日本匠人珠寶工藝的璀璨風采。而為慶祝來台一周年，銀座白石也誠意十足的從日本空運來台一組定價超過1億3,000萬元的「Shangrilla皇冠組合」，共鑲嵌鑽石逾105克拉，雍容華貴的點點露珠與未綻花苞，是以「美麗的庭園中相遇命運的另一半」 為創作發想。
位於台北東區精品一級商圈的銀座白石旗艦館，主打全館13層樓夢幻客製化服務，包含珠寶、日式體雕SPA、訂製高爾夫球具、畫廊以及咖啡廳，提供全方位精緻日式服務。凡於6月周年慶期間參觀打卡即可獲得限量品牌手繪提袋、生日慶杯子蛋糕、及願夢咖啡品味券。網路預約賞鑽並可獲得添加鑽石成分的銀座白石鑽石護手霜乙條，市價900元；網路預約CRAZY高爾夫試桿則可獲得價值600元的精緻高爾夫球標等好禮乙組。La PARLER帕蕾拉SPA也有推出限時一個月體驗課程，詳情可於官網查詢。
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