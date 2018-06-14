武井咲幸福戴鑽美炸 銀座白石周年慶打卡送好禮

2018-06-14 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



曾經創下日本銀座街頭「排隊買鑽石」的奇景傳奇的日本知名婚鑽品牌GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石來台滿周年，整館特別推出全球獨家限時優惠，並展出價值破億的日式手工鑽石皇冠，展現日本職人精湛工藝；而去年閃婚的女星武井咲代言形象照也同時曝光，配戴總價近千萬手工訂製珠寶系列幸福爆表，為銀座白石婚嫁珠寶更添喜氣。

日本女星武井咲，形象甜美優雅，去年閃婚放浪兄弟主唱TAKAHIRO（田崎敬浩）並於今年初升格當媽媽，更是全身洋溢幸福氣息， 形象照配戴銀座白石Chronos系列以時鐘草作為設計靈感的雙色彩鑽作品，完美詮釋日本匠人珠寶工藝的璀璨風采。而為慶祝來台一周年，銀座白石也誠意十足的從日本空運來台一組定價超過1億3,000萬元的「Shangrilla皇冠組合」，共鑲嵌鑽石逾105克拉，雍容華貴的點點露珠與未綻花苞，是以「美麗的庭園中相遇命運的另一半」 為創作發想。