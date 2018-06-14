星展飛行世界卡 海外每刷15元即累積1哩

2018-06-14 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



卡友久等了，星展銀行(台灣)今天(14日)宣布，推出「星展飛行世界卡」，海外消費每15元即能累積1哩，國內消費每18元也可累積1哩，且國內外消費回饋哩數，幾乎不限通路，點數在持卡期間「終身有效」。星展銀行表示，在8月31日前，新戶辦卡核卡後30天內刷達6000元且繳納3600年費，就送1萬點飛行積金(等於1萬哩)。

星展銀行(台灣)消費金融處處長孫可基表示，星展銀(台灣)在去、2017年底完成澳盛銀行個人金融及財富管理業務移轉後，信用卡客戶數已一舉突破50萬，「航空飛行卡」向來是台灣消費者熱愛的卡別之一，今、2018年度，推出星展飛行世界卡，祭出挑戰市場最優惠的規格，展現星展銀行經營信用卡業務的企圖心。

根據萬事達卡旅遊調查顯示，高達65%台灣民眾過去1年曾出國旅遊，比例位居亞太第6名。每人單次出國旅遊平均消費為4萬6千706元，不僅超越日本、南韓和新加坡，更名列亞太區國外旅遊花費第6名，同時也是國內旅遊花費5倍。調查也發現，高達66%民眾計畫未來1年內仍維持相同頻率的國外旅遊次數，比例也高居亞太區之冠，另有16%民眾預計增加出國次數。

星展銀行(台灣)消費金融處信用卡暨無擔保貸款部執行董事張善湧指出，由於台灣民眾出國旅遊頻率日益增加，「星展飛行世界卡」優惠權益除最關鍵的哩程累積外，也考量到消費者完整的旅遊體驗，因此納入包括「周末市區停車、機場外圍停車、機場貴賓室與旅遊平安險」等相關優惠，面面俱到。

張善湧表示，星展飛行世界卡海外消費每15元即能累積1點飛行積金，國內消費每18元可累積1點飛行積金，「１點等於航空哩程１哩」，且積金在持卡期間終身有效。卡友累積的積金可兌換「亞洲萬里通、長榮無限萬哩遊、新航獎勵計畫KrisFlyer、華夏哩程酬賓計畫」等4大航空里程獎勵計畫 ，等於可兌換全球3大航空聯盟哩程。此外，「星展飛行世界卡」持卡人也可以在指定商店以飛行積金折抵當次消費，每1,000點可抵100元，讓哩程不只能換機票，增加消費者使用積金的靈活性與實用性。