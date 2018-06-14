出國省錢 有小撇步

2018-06-14 14:35 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 楊文琪 ／台北報導



據旅遊搜尋引擎Skyscanner統計資料顯示，超過五成的台灣旅客相當在意「有隱藏的手續費等額外支出」，超過四成受訪者表示，購買旅遊產品時最主要考量點為「價錢」，顯示台灣旅客對價錢相當敏銳。因此，Skyscanner整理出預訂機票或旅館時需要注意的隱藏費用與省錢小技巧。

Skyscanner表示，購買機票選淡季出遊，雖然可能會錯失某些特色景觀或活動，但不可否認，確實可在機票跟住宿上都節省不少開銷。有時候在同一家航空公司買來回機票，會比從不同航空公司購買兩個單程票更貴，這種購票方法可讓你的行程有更多靈活性。

另外，訂閱航空公司電子報，有可能收到關於最後一分鐘機票的消息。尤其是在航空公司盤點座位時，若仍然有很多空座位，通常會在這天削減價格，並以電子報形式通知他們的電子報訂戶。另一種買便宜機票的方式，是申請航空公司的聯名信用卡來增加你的航空里程，並用里程來換取機票。

還有，善用搜尋比價平台的功能，除了單純的即時搜尋比價，像是「最便宜月分」、「模糊搜尋」、「價格變化通知」等功能，其實都是旅客不可多得的好幫手，除了可以依照自己的需求找尋合適的產品，還可以幫旅客緊盯價格變化。

至於飯店費用，愈早訂愈能拿較低價格，並可透過網路預訂來比較。旅客也可充分利用會員權限，因為許多飯店或飯店預訂商家會針對會員進行積分，積分愈高訂飯店愈優惠，甚至還有用積分換免費房間政策。