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露營車市場夯 日系、德系搶大餅

2018-06-13 23:51聯合報 記者張振群／台北報導

發展歷史悠久的福斯商旅California露營車，現今T6車型在全球相當熱銷。 ...
發展歷史悠久的福斯商旅California露營車，現今T6車型在全球相當熱銷。 圖／福斯商旅提供
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露營車是輛完全針對戶外休閒需求的特殊車款，雖然外觀與一般廂型車無異，但其實車內不僅有多功能摺疊桌、衣櫃、流理台櫥櫃等配備，收納車頂還能提供額外的雙人床位。在這些特點中最具代表性的車款相信非福斯商旅California莫屬！不過近期有越來越多車廠加入露營車市場競爭。

福斯商旅California算是市場上發展歷史最悠久的露營車，早自1988年就採用當時T3廂型車打造California露營車推出市場販售。至今福斯廂型車不僅已發展到T6世代，同時California的配備與機能也越來越完善，光2017年於全球就賣出1.5萬輛的T6 California，且銷售量還在持續攀升。

德國豪華車廠Mercedes-Benz也具備Marco Polo露營車可選。 圖...
德國豪華車廠Mercedes-Benz也具備Marco Polo露營車可選。 圖／Mercedes-Benz提供
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別看露營車只是小眾、特殊需求，德國豪華車廠Mercedes-Benz也在2010年推出Viano Marco Polo搶攻市場，與福斯商旅California相比，車內也相同有完善的配備如衣櫃、摺疊桌、流理台、冰箱等，車頂當然也能掀起提供雙人床鋪空間。2014年隨著V-Class車系進化，原廠也推出新世代Marco Polo露營車。

Toyota汽車和英國露營車製造商Wellhouse Leisure合作，在今年...
Toyota汽車和英國露營車製造商Wellhouse Leisure合作，在今年初推出Proace Lerina露營車。 圖／Toyota提供
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現在不只福斯商旅、Mercedes-Benz，2018年2月Toyota汽車也和英國知名露營車製造商Wellhouse Leisure合作，推出Toyota Proace Lerina露營車，除具備該有的相關配備外，車頂還加入太陽能電池板與蓄電池，借用自然資源提供額外儲備電力。原廠也透露未來可能會推出左駕版本導入其他市場。

日前西班牙馬德里車展，Nissan不僅一口氣推出兩款露營車，當中e-NV200 ...
日前西班牙馬德里車展，Nissan不僅一口氣推出兩款露營車，當中e-NV200 Camper還是純電動車型。 圖／Nissan提供
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日前西班牙馬德里車展，Nissan也追隨Toyota腳步在當地推出NV300 Camper、e-NV200 Camper兩款露營車。當中最吸引眾人目光的，就是採用全電力驅動的e-NV200 Camper露營車，雖然零廢氣排放的動力設定對戶外環境較友善，但最大300公里的續航力，還是有著旅行距離上的限制。

露營福斯馬德里

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