珠寶大膽上身 老蕭詮釋另類女力

2018-06-14 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱台北報導



蕭敬騰以萬寶龍耳環和勞力士運動鑽表穿出潮流感。 圖／萬寶龍提供 分享 facebook

穿著打扮一直很有自我風格的蕭敬騰，不但在金曲獎記者會上堆疊配戴伯爵（Piaget）珠寶腕表，在演唱會的慶功宴上也大膽戴上萬寶龍耳環和勞力士鑽表，完全不怕被說「女」。事實上，擅長混搭潮流單品的蕭敬騰，在自己的臉書和IG上經常戴珠寶「放閃」，以強烈的「老蕭風格」搭配出一身好功力。

蕭敬騰選擇配戴的珠寶款式可見以K金為主要材質、造型簡單不複雜的款式。例如圓領T恤配戴純金K的Tiffany HardWear項鍊，Tiffany HardWear本身設計橫跨時尚與街頭潮流、鍊結造型頗具份量感，許多國外潮人包括女神卡卡也是粉絲，搭配棒球帽更是最in的穿法。

蕭敬騰平常也會以Tiffany項鍊混搭T恤和棒球帽，是典型「老蕭風格」。 圖／摘自蕭敬騰臉書 分享 facebook

赴巴黎出席香奈兒秋冬時裝秀時，蕭敬騰也選擇混搭多枚K金材質的Coco Crush菱格紋戒指，披掛香奈兒水晶珠長項鍊，服裝以簡單黑白色為主，以超大翻領外套和球鞋混搭出潮流感，香奈兒女裝被他穿得十足「老蕭風格」。

在金曲獎宣布主持人的記者會上，蕭敬騰選擇了堆疊多款白K金材質、不同寬窄的伯爵Possession系列戒指，並以鮮豔的紅玉隨鍊墜和亮橘色鱷魚皮革表帶的Altiplano腕表，大膽的撞色用色是他營造年輕流行感的關鍵之一。至於演場會慶功宴上，除了萬寶龍玫瑰金珍珠母貝耳環，手上一枚勞力士的迪通拿Daytona鑽表，更為他當天較為「樸素」的黑色穿搭，巧妙畫龍點睛。