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金曲扛主Key 蕭敬騰時尚爆發

2018-06-14 00:21聯合報 記者楊詩涵／專題報導

蕭敬騰《全是愛All About Love》MV穿FENDI2018春夏男裝的F...
蕭敬騰《全是愛All About Love》MV穿FENDI2018春夏男裝的FF logo系列。 圖／FENDI提供
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老蕭蕭敬騰即將擔當2018年第29屆金曲獎主持人，對觀眾來說具有高度新鮮感，從出道以來的省話一哥、晉升為接哏大王，無話不談且妙語如珠，擁有特殊幽默感的蕭敬騰首度接下主持棒，令人相當期待；而他近年神速進化的除了說話，還包括穿搭，身兼娛樂先生與時尚先生，在6月23日舉辦的金曲獎會穿上哪些服裝，同樣讓人搬凳子滿心期待，就先來回味老蕭近期時尚力爆發的穿搭。

蕭敬騰身穿MONCLER 1952民俗風印花斗篷展現舞台張力。 圖／MONCLE...
蕭敬騰身穿MONCLER 1952民俗風印花斗篷展現舞台張力。 圖／MONCLER提供
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從透明到七彩 老蕭沒啥不敢穿

蕭敬騰沒有什麼顏色不敢穿，從透明性感到七色彩虹，應該沒有他駕馭不了的色票，流行的透明材質或飽和色系，都很出色。日前在《全是愛 All About Love》MV中穿上FENDI 2018春夏的男裝FF logo系列，透視長版外套及透明雨衣都襯出多變的神秘感。

黑白搖滾浪漫 陰柔妖豔也是他

黑色也是蕭敬騰的顏色，他是全台灣搶頭香、第一位穿上MONCLER Noir Kei Ninomiya（二宮啟）系列黑色新品的名人，台灣在7月才會上市。日前在上海的「娛樂先生世界演唱會」大陸首場巡演中，他身穿AllSaints象牙白Prescott皮革騎士夾克登場，整套服裝揉合陰柔妖豔、硬派搖滾兩種風味。

以水手為靈感的LOEWE 2018秋冬裝束，展現蕭敬騰男孩系的輕鬆優雅。 圖／L...
以水手為靈感的LOEWE 2018秋冬裝束，展現蕭敬騰男孩系的輕鬆優雅。 圖／LOEWE提供
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誇張視覺饗宴 流露霸王色霸氣

而許多效果誇張、具視覺張力的服裝，更是蕭敬騰在舞台上的基本配備。例如在娛樂先生巡演的台北場，他穿了2018秋冬系列的LOEWE經典大衣，以羊毛或梅爾頓羊毛格子布料製作、拼接，外露接縫的手法不易駕馭，老蕭卻穿得怡然自得。另一件MONCLER斗篷則是1952系列的民俗風印花，鮮豔色彩展現王者風範。

蕭敬騰在日前的演唱會上身穿AllSaints特別打造的皮衣開唱。 圖／AllSa...
蕭敬騰在日前的演唱會上身穿AllSaints特別打造的皮衣開唱。 圖／AllSaints提供
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男孩風也帥氣 蕭氏時尚誰能比

男孩風穿搭也是他的風格之一。他在《讓我為你唱情歌》MV中，穿上2018春夏LOEWE，運用puzzle包款配襯條紋恤衫，散發輕鬆悠閒的帥氣。去年，他穿上MONCLER由藝術家Jean-Philippe Delhomme打造的「POSTCARD如畫景致」系列印花深藍色薄外套，有著法式慵懶又調皮的帥氣。同樣是藍色系的FENDI工作服，則結合男人、男孩的雙重氛圍。而他和獅子合唱團在大陸湖南衛視「歌手」節目中，穿上夏姿和迪士尼聯名的系列，現代又不失童趣。配件的選擇也常有「玩心大起」的穿搭靈感，例如Baby藍的MONCLER毛線帽、LONGCHAMP By Shayne Oliver聯名系列，或是DiorClub1黃色鏡面搭配Logo鬆緊帶遮陽帽等，搭出「蕭氏時尚」的搶眼與獨特。

蕭敬騰在《讓我為你唱情歌》MV中穿LOEWE 2018春夏配搭Puzzle包。 ...
蕭敬騰在《讓我為你唱情歌》MV中穿LOEWE 2018春夏配搭Puzzle包。 圖／LOEWE提供
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蕭敬騰全身香奈兒依舊穿出「老蕭風格」，亦不忘混搭珠寶。 圖／香奈兒提供
蕭敬騰全身香奈兒依舊穿出「老蕭風格」，亦不忘混搭珠寶。 圖／香奈兒提供
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蕭敬騰以(左起)DiorClub1遮陽帽、LONGCHAMP By Shayne...
蕭敬騰以(左起)DiorClub1遮陽帽、LONGCHAMP By Shayne Oliver聯名粉紅手袋、MONCLER毛線帽作為配件。 圖／MONCLER提供及取自IG
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香奈兒Coco Crush 18K黃金戒指中型款，10萬5,000元。 圖／香奈...
香奈兒Coco Crush 18K黃金戒指中型款，10萬5,000元。 圖／香奈兒提供
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蕭敬騰以伯爵Possession紅玉隨鍊墜和橘色表帶Altiplano腕表「撞色...
蕭敬騰以伯爵Possession紅玉隨鍊墜和橘色表帶Altiplano腕表「撞色」搭配藍色西裝外套，相當時尚。 圖／伯爵提供
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