「老款」勞力士好燒 春拍大熱飆高價

2018-06-13 23:38 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ／台北報導



富藝斯今年上半年於香港舉辦的第6場鐘表拍賣，最高價的10件拍品中就有3件為「保羅紐曼款」的勞力士迪通拿腕表，年份都約在1969到1971年之間。 圖／富藝斯提供 分享 facebook

2018年上半年各地的春季拍賣會陸續落槌，鐘表類別以勞力士的迪通拿特別引人注目。延續去年拍出天價5億台幣、保羅紐曼本人曾經擁有的勞力士迪通拿腕表，引發熱潮，許多藏家看好這股趨勢，紛紛搭著熱門話題價格好時「出手」拍賣，這也是同類型的腕表近年來價格最高的一波。資深鐘表專家與古董表藏家均認為，此次熱潮有賴近年來拍賣會的行銷包裝成功，也認為價格在日後可望回歸正常。

香港佳士得春拍上，一枚暱稱「保羅紐曼檸檬」的1970年勞力士編號6264的18K金腕表，拍出3,764萬元該類型腕表的最高價。 圖／佳士得提供 分享 facebook

率先於5月中登場的蘇富比（Sotheby's）日內瓦春拍上，一枚1969年製型號6239勞力士「保羅紐曼款」迪通拿腕表，拍出超越估價4倍以上的2,906萬元價格，全場最高；這枚腕表的特色在於，黑色計時盤經歲月洗禮而褪色為焦糖色。而5月底香港佳士得（Christie's）的最高價拍品，亦為一枚1970年的勞力士編號6264的18K金腕表，因其金黃配色而暱稱「保羅紐曼檸檬」表款，以3,764萬元落槌。富藝斯（Phillips）於香港舉辦的第6場鐘表拍賣，最高價的10件拍品中就有3件為「保羅紐曼款」的勞力士迪通拿腕表，年份都約在1969到1971年之間。事實上，看好勞力士迪通拿腕表高關注度，富藝斯更於5月中於日內瓦舉辦勞力士迪通拿腕表的專場拍賣，獻出32枚極具特色的迪通拿腕表作為慈善捐助，共拍出6億7千萬元的總價。

富藝斯日內瓦的「極致迪通拿」專場拍賣，暱稱「獨角獸」的這枚勞力士迪通拿腕表，以1億8,000萬元落槌，是拍賣史上第二貴的腕表。 圖／富藝斯提供 分享 facebook

長期關注拍賣狀況的鐘表評論家蔡建泰表示，古董勞力士「老勞」自2008年開始明顯價格上揚，近一兩年來則進入有史以來的價格高峰。而聯合好評的鐘表專欄作家曾士昕則分析，有一定年紀、知名品牌、特殊設計或功能的腕表，本來就具有一定的市場價值，是專門鐘表玩家的蒐藏對象；是否有名人加持意義不大。他們也提醒對拍品有興趣的消費者不用急著追高入手，因為「經濟是會循環的。」而蔡建泰也認為，雖然「老勞」持續看漲，但應該會回復到較為合理的上漲曲線。