詩詩好得意 左擁海瑞溫斯頓右擁歐米茄

2018-06-13 22:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



為深入中國市場，愈來愈多精品找大陸女星成品牌代言人好接地氣，但彼此多有競業條款，穿戴了A牌就不好再穿戴同性質的B牌，不過一線女星整身都「吸睛（金）」因此穿戴領域分得特別細，如精品珠寶腕表常是一家，但在知名女星身上可就開了例，像是范冰冰接下De Beeers珠寶和萬寶龍腕表雙代言，而去年起接下歐米茄（OMEGA）代言人的劉詩詩不讓鬚眉，出席重要場合必戴歐米茄腕表，但總搭著海瑞溫斯頓（Harry Winston）珠寶，另還軋了TODS品牌大使一角，好不得意！

劉詩詩近日出席歐米茄北京SKP旗艦店開幕，身為品牌代言人自然是座上嘉賓，但見她右手戴著歐米茄腕表，耳畔指間卻閃耀著海瑞溫斯頓的璀璨鑽光。雖然劉詩詩只能算是海瑞溫斯頓之友而非代言人，但雙方合作愉快，從去年的中國電視劇品質盛典紅毯、多場電影首映會到年底歐米茄晚宴等，詩詩都配戴了海瑞溫斯頓鑽石珠寶，即便歐米茄曾出過珠寶，而海瑞溫斯頓也有腕表產品，雙方仍在劉詩詩身上取得完美平衡。