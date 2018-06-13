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詩詩好得意 左擁海瑞溫斯頓右擁歐米茄

2018-06-13 22:00聯合報 記者陳若齡╱即時報導

為深入中國市場，愈來愈多精品找大陸女星成品牌代言人好接地氣，但彼此多有競業條款，穿戴了A牌就不好再穿戴同性質的B牌，不過一線女星整身都「吸睛（金）」因此穿戴領域分得特別細，如精品珠寶腕表常是一家，但在知名女星身上可就開了例，像是范冰冰接下De Beeers珠寶和萬寶龍腕表雙代言，而去年起接下歐米茄（OMEGA）代言人的劉詩詩不讓鬚眉，出席重要場合必戴歐米茄腕表，但總搭著海瑞溫斯頓（Harry Winston）珠寶，另還軋了TODS品牌大使一角，好不得意！

劉詩詩近日出席歐米茄北京SKP旗艦店開幕，身為品牌代言人自然是座上嘉賓，但見她右手戴著歐米茄腕表，耳畔指間卻閃耀著海瑞溫斯頓的璀璨鑽光。雖然劉詩詩只能算是海瑞溫斯頓之友而非代言人，但雙方合作愉快，從去年的中國電視劇品質盛典紅毯、多場電影首映會到年底歐米茄晚宴等，詩詩都配戴了海瑞溫斯頓鑽石珠寶，即便歐米茄曾出過珠寶，而海瑞溫斯頓也有腕表產品，雙方仍在劉詩詩身上取得完美平衡。

此次出席歐米茄旗艦店開幕活動，劉詩詩以黑色亮片深V上衣和白裙，搭配1.98克拉海瑞溫斯頓Sunflower系列三蕊鑽滴鑽石耳環，以及3.55克拉海瑞溫斯頓Sunflower系列鑽石戒指，眼尖粉絲可發現詩詩特別中意這款鑽石耳環，之前也曾選同款配戴出席活動。

劉詩詩配戴海瑞溫斯頓閃耀出席OMEGA北京SKP旗艦店開幕典禮。圖／海瑞溫斯頓提...
劉詩詩配戴海瑞溫斯頓閃耀出席OMEGA北京SKP旗艦店開幕典禮。圖／海瑞溫斯頓提供
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海瑞溫斯頓Sunflower系列鑽石戒指，以圓形明亮式切工鑽石組成，重約3.55...
海瑞溫斯頓Sunflower系列鑽石戒指，以圓形明亮式切工鑽石組成，重約3.55克拉，悉心鑲嵌於鉑金底座上。圖／海瑞溫斯頓提供
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海瑞溫斯頓Sunflower系列三蕊鑽滴鑽石耳環，8顆圓形明亮式切工鑽石環繞於每...
海瑞溫斯頓Sunflower系列三蕊鑽滴鑽石耳環，8顆圓形明亮式切工鑽石環繞於每一顆主石外、共54顆重約1.98克拉，悉心鑲嵌於鉑金底座上。圖／海瑞溫斯頓提供
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劉詩詩配戴海瑞溫斯頓閃耀出席OMEGA北京SKP旗艦店開幕典禮。圖／海瑞溫斯頓提...
劉詩詩配戴海瑞溫斯頓閃耀出席OMEGA北京SKP旗艦店開幕典禮。圖／海瑞溫斯頓提供
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