華航諾富特飯店推出廣東順德「百年龍船飯」

2018-06-13 21:11 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



廣東順德「龍船飯」擁有百年歷史，每到端午佳節，不僅賽龍舟，也是村落的親朋好友齊聚的日子，吃著乘載澎湃料理以及平安祈願的「龍船飯」，保佑今年風調雨順、平安健康。華航諾富特飯店特別邀請廣州白雲機場鉑爾曼大酒店徐釧華師傅、寧彩龍師傅到桃園華航諾富特飯店擔任客座主廚，將廣東順德「百年龍船飯」習俗完整重現。

華航諾富特飯店指出，順德位於珠江三角洲是水鄉澤國，河鮮料理特別著名，「順德海鮮大盆菜」則是將河鮮精華加入盆菜中，鰱魚魚頭、草蝦、貽貝、北海道干貝、蛤蠣、鮑魚等，通通濃縮成一盆精華湯品。

「稻香西施牛」選用台塑牛用稻草層層綑綁並放置在滷汁中蒸烤2小時。上菜前，淋上高粱點火燃燒，稻草剪開後，穀類的香味撲鼻，混和高粱的清香。

龍船飯其他菜色還包括：「大良炒牛奶」、「秘製汁煎焗深海石斑」、「蜜汁燒鴨」等等。

華航諾富特飯店表示，歡迎前往品嚐粵菜經典好滋味，華航諾富特飯店味坊中餐廳，端午節連假期間訂購「順德海鮮大盆菜」就贈送一人一碗順德經典甜品「大良雙皮奶」，用鮮牛奶和雞蛋液經過煮、蒸而成柔滑口感，讓你一吃上癮！