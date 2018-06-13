凱達池畔趴 超棒身材美人魚現身

2018-06-13 20:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



炎炎夏日午後，和閨蜜好友來一場消暑又美味的午茶時光，琳瑯滿目的夢幻甜點和清涼飲品，不僅滿足味蕾，更能療癒身心；而在Instagram社交軟體盛行下，下午茶除了美味，還要講究「視覺系」，更能獲得消費者和網紅青睞。

座落台北市西區的「凱達大飯店」，為讓甜點愛好者一次享有視覺及味蕾雙重享受，由西餐主廚謝憲銘率領點心團隊，精心設計超吸睛的海洋風「美人魚下午茶」，搶攻甜點控的IG版面。

凱達大飯店自6月13日至9月30日，於5樓酒吧推出「美人魚下午茶」，雙人份只要780元+10%，甜點有「蝶豆花奶凍」、「檸檬瑪德蓮」、「美人魚瑪芬」、「海洋幕斯巧克力」、「寄居蟹巧克力塔」、「閃電泡芙」，鹹點有「扇貝佐魚子醬」、「鮪魚貝殼麵」、「燻鮭魚塔」，以及水果丁杯和飲品兩杯，8/31以前，房客另獨享75折優惠。

「美人魚下午茶」首先以甜點「蝶豆花奶凍」拉開序幕，融入時下流行的蝶豆花，利用天然藍色的花青素，搭配淡淡香草味奶凍，上面用餅乾粉沙灘和白巧力袖珍帆船加以點綴，呈現地中海色系的消暑甜品。

「檸檬瑪德蓮」外層裹上淡藍色白巧克力、清新爽口；「美人魚瑪芬」是草莓口味蛋糕，加上粉藍色鮮奶油、珍珠糖，及比利時33%巧克力的美人魚尾巴，為甜點增添夢幻；「海洋巧克力幕斯」同樣選用比利時巧克力製作內餡，外觀噴上蝶豆花的花青素呈現湛藍色，灑上珍珠脆球、白巧克力貝殼，口感香醇、甜而不膩。

「寄居蟹巧克力塔」以香鬆塔皮加上64%巧克力內餡，打造可愛的寄居蟹造型，增加童趣；「閃電泡芙」內部採用口感滑順的格斯餡，淋上白巧克力、珍珠糖點綴，奶香及巧克力交織的香氣，互相襯映。

鹹點部分，「扇貝佐魚子醬」選用台灣扇貝、天然海藻，佐Adamas高級義大利魚子醬及和風醬調味而成；「鮪魚貝殼麵」用貝殼麵包覆著鮪魚餡，鋪上蝦卵、山蘿蔔葉及馬爾頓海鹽些許調味；「燻鮭魚塔」以鹹蛋塔為基底搭配燻鮭魚，灑上費塔起司，鹹香濃郁、口感清爽。