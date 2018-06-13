趕搭世足熱 慕軒飯店推「世足同樂趴」

2018-06-13 20:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



睽違四年的世界盃足球賽即將在俄羅斯熱鬧開踢，慕軒飯店1樓的URBAN331威士忌酒吧為歡慶賽事，自2018年6月14日至7月15日止，於世界盃期間推出「世足同樂趴」活動，以80吋超大螢幕即時觀賞世足轉播外，每日晚間6點起金牌啤酒暢飲兩小時每人只要NT$499+10%，四人同行再加贈免費炸物拼盤一份。