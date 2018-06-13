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網購年中慶狂殺2折起　淘寶天貓首度開放官方海運專區

2018-06-13 20:03聯合報 記者陳立儀╱即時報導

網購年中慶戰況激烈，強烈促銷更成功帶進買氣，首創電商無卡分期的Yahoo奇摩業績更飆漲10倍，Gap童裝單日銷售破萬件，PS4、NINTENDO SWITCH一小時賣出破百台，NIVEA妮維雅美白乳液每3秒賣出一瓶，哈根達斯冰淇淋單日狂銷上萬杯，瓶裝水單日銷量破10萬，容量總和相當於可裝滿一座國際標準游泳池。

momo購物網自6月4日起開跑至今買氣較去年同期成長約3成，6月18日至6月21日再加碼舉辦momo年中大促，全站下殺2折起、強檔品牌買1送1，更比照雙11規格祭出整點搶千萬紅包、明星網紅直播抽大獎等好康。6月19日晚間9點momo將舉辦運動風跨螢直播晚會， momo電視購物攝影棚變身球賽風格，並由體育主播徐展元領軍，預估將吸引數十萬人次參與觀看。

淘寶年中慶歡樂購即日起至6月20日開跑，今年主打新零售體驗升級，包括首度推出官方海運服務、「淘寶Lite」App體驗、線上跨線下快閃店、AR試妝鏡一指試妝等。

為了回饋台灣消費者，今年淘寶、天貓首度開放官方海運專區，約5～7個工作天即可送達，並方便即時追蹤，共有沙發桌椅免運區、床燈櫥櫃免運區、精選家具、生活家電、廚房電器、智能影音、運動戶外等7大類共約100款商品可輕鬆送貨到府，6月16日至6月20日推出首重最低人民幣1.01元（約台幣4.8元）起，限量10,000名用戶；海運官方集運則推出運費立減人民幣5元（約台幣23.7元），限量50,000名用戶。6月20日前限時加開免運專區，直送台灣免運費。

「淘寶Lite」App推出新人專屬福利會場，搭配新人專屬優惠券使用，商品最低只要台幣5元起。此外，淘寶、天貓6月16日至6月18日在台北信義誠品、台北西門紅樓、台中草悟廣場打造Taobao Home快閃店， 除了展出淘寶Home數位未來家居風格商品，現場也可直接掃描QR Code進入淘寶、天貓店家下單購買，還有化身專業彩妝顧問的AR試妝鏡。

天貓官方amiro LED化妝鏡，年中慶狂歡價約台幣1,745元。圖／阿里巴巴提...
天貓官方amiro LED化妝鏡，年中慶狂歡價約台幣1,745元。圖／阿里巴巴提供
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Yahoo奇摩購物中心、超級商城年中慶業績再創同期新高，抗熱節電商機挹注買氣狂飆...
Yahoo奇摩購物中心、超級商城年中慶業績再創同期新高，抗熱節電商機挹注買氣狂飆。圖／Yahoo奇摩提供
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小佩寵物智能飲水機，淘寶年中慶狂歡價約台幣1,195元。圖／阿里巴巴提供
小佩寵物智能飲水機，淘寶年中慶狂歡價約台幣1,195元。圖／阿里巴巴提供
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天貓官方北歐風格圓桌小茶几，年中慶狂歡價約台幣325元起。圖／阿里巴巴提供
天貓官方北歐風格圓桌小茶几，年中慶狂歡價約台幣325元起。圖／阿里巴巴提供
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Yahoo奇摩購物中心、超級商城年中慶業績再創同期新高，抗熱節電商機挹注買氣狂飆...
Yahoo奇摩購物中心、超級商城年中慶業績再創同期新高，抗熱節電商機挹注買氣狂飆。圖／Yahoo奇摩提供
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