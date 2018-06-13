網購年中慶狂殺2折起 淘寶天貓首度開放官方海運專區

2018-06-13 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



網購年中慶戰況激烈，強烈促銷更成功帶進買氣，首創電商無卡分期的Yahoo奇摩業績更飆漲10倍，Gap童裝單日銷售破萬件，PS4、NINTENDO SWITCH一小時賣出破百台，NIVEA妮維雅美白乳液每3秒賣出一瓶，哈根達斯冰淇淋單日狂銷上萬杯，瓶裝水單日銷量破10萬，容量總和相當於可裝滿一座國際標準游泳池。

momo購物網自6月4日起開跑至今買氣較去年同期成長約3成，6月18日至6月21日再加碼舉辦momo年中大促，全站下殺2折起、強檔品牌買1送1，更比照雙11規格祭出整點搶千萬紅包、明星網紅直播抽大獎等好康。6月19日晚間9點momo將舉辦運動風跨螢直播晚會， momo電視購物攝影棚變身球賽風格，並由體育主播徐展元領軍，預估將吸引數十萬人次參與觀看。

淘寶年中慶歡樂購即日起至6月20日開跑，今年主打新零售體驗升級，包括首度推出官方海運服務、「淘寶Lite」App體驗、線上跨線下快閃店、AR試妝鏡一指試妝等。

為了回饋台灣消費者，今年淘寶、天貓首度開放官方海運專區，約5～7個工作天即可送達，並方便即時追蹤，共有沙發桌椅免運區、床燈櫥櫃免運區、精選家具、生活家電、廚房電器、智能影音、運動戶外等7大類共約100款商品可輕鬆送貨到府，6月16日至6月20日推出首重最低人民幣1.01元（約台幣4.8元）起，限量10,000名用戶；海運官方集運則推出運費立減人民幣5元（約台幣23.7元），限量50,000名用戶。6月20日前限時加開免運專區，直送台灣免運費。