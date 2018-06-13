親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

北市宮廟大火 晚間再尋獲祖孫二具遺體

世足／西班牙丟震撼彈 陣前開除主帥洛佩特吉

百萬影片創作者鄭茵聲 接下美妝品代言

2018-06-13 19:00經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

知名創作團體「這群人」過去因為拍攝搞笑影片而爆紅，在網路上擁有超過250萬以上的訂閱人數，其中的成員鄭茵聲更因為跨足電影、電視圈，因而擁有數十萬的個人粉絲，被稱為「新生代戲劇女神」。

表現相當亮眼的她，最近演出的偶像劇《高塔公主》和網路影片《我家北鼻最棒了》也頗受好評，挾網路超高人氣與即使熬夜也依舊亮麗的好膚質，近期剛殺青便馬不停蹄接下有機植萃保養品牌「Indie skin肌膚獨立」的代言，事業感情都備受大家密切關注的她，最想要的其實是要和粉絲們分享她維持水煮蛋般好膚質的秘密。

即使天生膚質不錯，鄭茵聲坦言要把自己隨時保持在最佳狀態，對行程滿檔的她依然是很大的考驗，加上現在環境汙染嚴重、空汙問題層出不窮，加上難免熬夜趕戲和拍影片，因此，在保養品的選擇上更需要謹慎，挑選肌膚真正需要的天然有機原料，去除任何可能對肌膚造成負擔的成分，自然無害的有機植萃保養是現在的流行趨勢，更是她非常推崇的保養方式，像完全不添加動物性成分和酒精，就是她最欣賞這品牌的地方。

鄭茵聲表示，之所以接下「Indie skin肌膚獨立」的代言，就是希望呼籲消費者，就算在充斥各種汙染的環境，肌膚也要保有自我的一塊淨土，「Indie skin肌膚獨立」讓消費者不必擔心保養內容物的問題，產品共通過11項以上國際有機認證，其中包含對100%有機產品認定極嚴苛的美國USDA國際認證，以及國際公認從原料到製程都以教條戒律嚴審的清真認證，可說是最自然簡單的「新世代有機保養」。

鄭茵聲也提到，因為她的粉絲多數年紀都滿輕的，沒什麼偶包的她大笑警告粉絲，千萬不要仗著自己年輕就不仔細保養，或是拿媽媽、姊姊的保養品隨便抹抹應付，一不小心可能會造成肌膚過敏紅腫。

鄭茵聲覺得，「Indie skin肌膚獨立」提倡的保養理念，和她的想法十分接近，因為每個人都擁有與生俱來的獨特性質，特別是獨立世代的年輕人，對於自我認知高，有自己的生活態度，清楚自己真正需要的是什麼。

保養肌膚也是一樣，只有自己最了解肌膚狀況，不想用媽媽牌一整套香到薰鼻的保養品，想要依照每天不同的心情，隨心所欲選擇自然的香味與質地；她很喜歡「Indie skin肌膚獨立」的品名，自由自在的感覺，很隨心所欲選擇自己喜歡的，又沒有太多亂七八糟的人工添加物，愈複雜紛亂的環境，愈需要自然無害的保養，挑選適合自己的保養品，做自己肌膚的主人才夠潮。

被稱為「新生代戲劇女神」鄭茵聲。肌膚獨立／提供
被稱為「新生代戲劇女神」鄭茵聲。肌膚獨立／提供
分享

熬夜電影

相關新聞

普普風好時尚！Jo Malone首度推出香氛泡泡浴

2018-06-13 17:43

高雄人搶先吃！北海道人氣生乳霜淇淋登台

2018-06-13 17:41

卡地亞珍寶「瞞天過海」邀你微風店上尋寶

2018-06-13 17:12

全台戒備豪雨來襲！有梅雨季必備物品沒在怕

2018-06-13 16:45

5大台北酒吧瘋世足！大螢幕、新酒單，還可免費住一晚

2018-06-13 16:36

LONGCHAMP秋季新款上市 花蝶刺青躍上包款

2018-06-13 16:17

世足賽熱烈開打！美式餐廳轉播、玩對戰遊戲抽大獎

2018-06-13 16:07

世界冠軍DJ都來了！史上最強戰前祭 月底嗨翻台北

2018-06-13 15:19

三天「年中特賣會」 話題人氣香氛下殺1.4折起

2018-06-13 14:28

2018世足賽即將引爆！百貨年中折扣慶也搭上風潮

2018-06-13 14:27

西瓜、檸檬穿上身 夏天就是要被水果包圍

2018-06-13 12:44

用寢具、香氛節電，夏日降溫就靠這4點！

2018-06-13 11:47

嬰童寢具也有「台灣精選」，MIT精品「它」入列

2018-06-13 11:43

《搖滾莫札特》10月登台 早鳥票88折

2018-06-13 00:58

手機比炫 配件決勝負

2018-06-13 00:04

acer智慧佛珠 連手機顧健康

2018-06-13 00:04

智能超商來了！ 「OK mini」最迷你

2018-06-13 00:04

醞釀3年 光陽發表2款綠牌電動機車

2018-06-13 00:04

搶眼夏日包 就愛初戀亮色系

2018-06-12 23:22

上山下海也能「潮」 戶外穿搭走異國風

2018-06-12 23:18

今夏男人味配件 來隻藍色潛水表

2018-06-12 23:16

三星星美好星人才培育計畫 國際足球球星夏維耶響應

2018-06-12 21:42

紅底鞋秋冬跟風PVC 透明性感好新鮮

2018-06-12 19:02

特賣8天！席伊麗名床「貨櫃樣品」清倉

2018-06-12 18:44

三星星美好公益計畫 發掘台灣未來足球新星

2018-06-12 18:08

蕭敬騰時尚品味受肯定 AllSaints量身打造演唱會戰袍

2018-06-12 18:01

「星冰樂」新寵！奶茶、開心果雙口味 濃郁破表

2018-06-12 16:48

大戶屋擴大展店 推廣13日「定食日」均衡飲食哲學

2018-06-12 15:31

49樓無敵景觀、夢幻美人魚！雙北這2家下午茶超好拍

2018-06-12 15:22

租金漲20次！20年音樂餐廳Brown Sugar熄燈

2018-06-12 14:41

《裸：泰德美術館典藏大展》台灣唯一站在高美館

2018-06-12 14:34

最強少女穿搭 陳喬恩機場素顏飄仙氣

2018-06-12 14:11

蔡依林、Ella愛鞋變身 鏡面效果更性感

2018-06-12 13:10

周末必備IG美照！5大飯店早午餐菜色比夢幻

2018-06-12 12:49

Sony相機佛心降一萬 買指定商品還送餐具好禮

2018-06-12 11:59

冠軍衫搶先收！ 巴西、西班牙最夯

2018-06-11 21:39

香奈兒J12 Untitled限量腕表 經典再現

2018-06-11 21:37

毛巾可以越洗越蓬鬆？日本「毛巾品評師」分享秘訣

2018-06-11 20:36

日本最大今治毛巾專門店 海外首店落腳台灣

2018-06-11 19:14
看更多

熱門文章

下午南部天氣先轉變！ 未來一周慎防豪雨以上強降雨

2018-06-13 06:18

存了150萬「好想開賓士」 妻說還是買房好

2018-06-13 10:49

首波梅雨明來襲！全台防致災性豪雨

2018-06-12 21:47

全台戒備！西南氣流趕路中 暴雨主力就在南方這坨

2018-06-13 14:59

他月領54K被羨慕 但這隻手的照片讓人心疼

2018-06-13 08:00

說好的暴雨咧？看了這張圖網友嘆：台灣超邊緣

2018-06-13 16:42

梅雨來了！ 致災性降雨遇上大潮 都會慎防淹水

2018-06-13 05:10

受不了小7歲丈夫每晚求歡 妻擬訂「外遇協議書」

2018-06-13 12:49

致災性大雨要來了 氣象局一張圖說明降雨趨勢

2018-06-13 16:51

豪雨恐釀災！ 鋒面南北掃來掃去 今晚起連七天降雨

2018-06-13 10:01

不菸不酒卻罹鼻咽癌 他鼓勵人生句點前多插入標點符號

2018-06-13 07:44

姑姑超黏竟向女友爭寵？要求和男友單獨旅行睡同張床

2018-06-13 14:13

用湯匙喝飲料很難？綠委：十多年來店家都提供湯匙

2018-06-13 15:10

夏天「檨仔」上市 一圖秒懂台灣五大常見芒果

2018-06-13 12:16

跟哪些星座交往心最累？ 水瓶、雙魚榜上有名

2018-06-13 14:18

工程師兄弟檔棄百萬年薪 餐車賣早餐活出自己

2018-06-13 07:43

賴清德水煮香蕉被轟 她用香蕉煮飯燉排骨口感這樣...

2018-06-13 16:29

台彩端午加碼5億 大樂透增40個百萬

2018-06-13 00:58

配合減塑政策 台大麥當勞冰炫風不提供攪拌服務？

2018-06-13 12:22

大樂透、今彩539、雙贏彩開獎號碼看這裡

2018-06-12 21:14

暴雨將襲 南高屏等11縣市豪大雨特報

2018-06-13 17:33

【重磅快評】限塑「拔管」 天才官員輕忽生活樂趣

2018-06-13 10:34

今日星座運勢／天秤 身體若有異狀 避免聽信偏方

2018-06-13 00:00

台大新竹分院推共聘看護減負擔 日僅1300元看護費

2018-06-13 08:15

為母心情／女兒的戀愛學分

2018-06-13 06:00

南部午後慎防豪雨雷擊 明天起全台明顯持續性降雨

2018-06-13 08:45

腫瘤免疫療法 交大、中醫大宣布重大突破

2018-06-13 11:37

影／端午連假GG了！今年最強滯留鋒來襲

2018-06-13 18:21

晚間空汙亮紅燈 鄭明典：少見的嚴重

2018-06-12 20:04

【塔羅】小錢不嫌少 最近你有偏財運嗎？

2018-06-13 08:00

【小孟塔羅】2018世足賽倒數！選熱門隊伍測你能踢出什麼好運？

2018-06-13 10:22

生活見聞／為妳連線

2018-06-13 06:00

今年梅雨為什麼這麼晚？ 鄭明典：全球暖化加偶發因素

2018-06-13 10:49

大叔的中年小事／來一杯飛砂走奶

2018-06-13 06:00

北韓選手被長庚神手救治 感動回贈「金正日語錄」

2018-06-13 17:58

當季水果健康吃 過量無助營養

2018-06-13 12:59

寫給無能為力的世代：你也是迪士尼樂園式的女人嗎？

2018-06-13 10:47

影／釣蝦場驗出抗生素超標 業者濫用藥違法最高罰二億

2018-06-13 12:03

還在加班萬歲？你最好在出社會第一年記住的十件事

2018-06-13 13:11

遊樂區端午門票優惠 龍潭警加強周邊交通紓導

2018-06-13 12:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top