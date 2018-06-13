百萬影片創作者鄭茵聲 接下美妝品代言

2018-06-13 19:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



知名創作團體「這群人」過去因為拍攝搞笑影片而爆紅，在網路上擁有超過250萬以上的訂閱人數，其中的成員鄭茵聲更因為跨足電影、電視圈，因而擁有數十萬的個人粉絲，被稱為「新生代戲劇女神」。

表現相當亮眼的她，最近演出的偶像劇《高塔公主》和網路影片《我家北鼻最棒了》也頗受好評，挾網路超高人氣與即使熬夜也依舊亮麗的好膚質，近期剛殺青便馬不停蹄接下有機植萃保養品牌「Indie skin肌膚獨立」的代言，事業感情都備受大家密切關注的她，最想要的其實是要和粉絲們分享她維持水煮蛋般好膚質的秘密。

即使天生膚質不錯，鄭茵聲坦言要把自己隨時保持在最佳狀態，對行程滿檔的她依然是很大的考驗，加上現在環境汙染嚴重、空汙問題層出不窮，加上難免熬夜趕戲和拍影片，因此，在保養品的選擇上更需要謹慎，挑選肌膚真正需要的天然有機原料，去除任何可能對肌膚造成負擔的成分，自然無害的有機植萃保養是現在的流行趨勢，更是她非常推崇的保養方式，像完全不添加動物性成分和酒精，就是她最欣賞這品牌的地方。

鄭茵聲表示，之所以接下「Indie skin肌膚獨立」的代言，就是希望呼籲消費者，就算在充斥各種汙染的環境，肌膚也要保有自我的一塊淨土，「Indie skin肌膚獨立」讓消費者不必擔心保養內容物的問題，產品共通過11項以上國際有機認證，其中包含對100%有機產品認定極嚴苛的美國USDA國際認證，以及國際公認從原料到製程都以教條戒律嚴審的清真認證，可說是最自然簡單的「新世代有機保養」。

鄭茵聲也提到，因為她的粉絲多數年紀都滿輕的，沒什麼偶包的她大笑警告粉絲，千萬不要仗著自己年輕就不仔細保養，或是拿媽媽、姊姊的保養品隨便抹抹應付，一不小心可能會造成肌膚過敏紅腫。

鄭茵聲覺得，「Indie skin肌膚獨立」提倡的保養理念，和她的想法十分接近，因為每個人都擁有與生俱來的獨特性質，特別是獨立世代的年輕人，對於自我認知高，有自己的生活態度，清楚自己真正需要的是什麼。