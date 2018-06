普普風好時尚!Jo Malone首度推出香氛泡泡浴

2018-06-13 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



近來品牌色彩愈來愈繽紛的Jo Malone,與品牌代言人英國名媛Poppy Delevingne再度攜手,聯名推出QUEEN OF POP 香氛狂潮限量系列,將3款經典古龍水和香氛工藝蠟燭換上復古幾何普普風的粉嫩色彩,與極致黑、奢華金混搭出全新創意包裝;由於泡泡浴是英國時尚女孩們享受生活的日常,本次限量系列中首度推出3款限定版香氛泡泡浴,讓人人都能沉浸在夢幻的香氛泡沫中,寵愛自己的沐浴時光,Poppy Delevingne也第一次來台灣參加發表。

Jo Malone QUEEN OF POP香氛狂潮限量系列的靈感來自於Poppy Delevingne的生活哲學「每個人都應該停下腳步,做一件讓自己快樂的事」,也是由她親自挑選香味和包裝設計。QUEEN OF POP香氛狂潮香氛泡泡浴透過Jo Malone獨家科技,讓凝露質地浴油經由水的漣漪激盪出香氛泡泡,外型的粉漾設計結合圓點與線條,成為點綴浴室的完美時尚單品,杏桃花與蜂蜜、黑雪松與杜松等兩款500ml售價為3,795元,絲絨玫瑰與烏木500ml售價為4,560元。

同時Jo Malone也將紅玫瑰、牡丹與胭紅麂絨、琥珀與薰衣草等3款經典古龍水換上粉漾新裝,結合復古幾何圓點和線條,搭配奢華金瓶蓋及燙金般的標籤,30ml售價2,500元;圓形的香氛工藝蠟燭以粉色為襯底,加入對稱、等距的黑色斜向線條,燭蓋也以全新消光黑設計,打造英式潮流,共有黑莓與月桂葉、葡萄柚、羅勒與橙花等3款,售價皆為2,850元。