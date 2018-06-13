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時尚潮物「泡泡騷」登台 跟著貝嫂成為騷包一族

2018-06-13 16:22經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

歐美名人近來正風靡的時尚潮物，就屬來自美國的「PopSockets（泡泡騷）」最夯，它黏貼在手機或平板螢幕背面，可以提升掌握度，無論自拍、觀劇，或者視訊聊天都可以更便利，還可以作為耳機收納，貝嫂維多莉雅甚至還有一款客製化，印有大大VＢ二個字母的泡泡騷呢！

除了貝嫂外，名模Gigi（Gigi Hadid）、肯豆（Kendall Jenner），還有好萊塢明星艾瑪羅伯茨（Emma Roberts），以及網球名將小威廉士（Serena Williams）…等人，也都是PopSockets（泡泡騷）的鐵粉。

PopSockets（泡泡騷）每季都會推出至少40款以上的新圖樣，除自創圖樣外，現在也走向與經典品牌進行聯名設計，並延伸周邊配件商品，像是近期發表的PopSockets（泡泡騷）汽車通風口車用手機支架，今年年底前還會陸續推出運用各種金屬和人造蛇皮，等新材料成為PopSockets（泡泡騷）圖案層材質。

慶祝官網開站，PopSockets（泡泡騷）在台推出騷包一族盛大招募活動，只要於網站購買二顆商品就送一顆獨家限量PopSockets Logo的PopSockets（泡泡騷），數量有限，送完為止。

PopSockets（泡泡騷）可以讓觀劇，或者視訊聊天都可以更便利。 台灣十創/...
PopSockets（泡泡騷）可以讓觀劇，或者視訊聊天都可以更便利。 台灣十創/提供
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貝嫂維多莉雅有一款客製化，印有大大VＢ二個字母的泡泡騷。 PopSockets...
貝嫂維多莉雅有一款客製化，印有大大VＢ二個字母的泡泡騷。 PopSockets/提供
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PopSockets（泡泡騷）每季都會推出至少40款以上的新圖樣，除自創圖樣外，...
PopSockets（泡泡騷）每季都會推出至少40款以上的新圖樣，除自創圖樣外，現在也走向與經典品牌進行聯名設計。 台灣十創/提供
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來自美國的「PopSockets（泡泡騷）」正夯，它黏貼在手機或平板螢幕背面，可...
來自美國的「PopSockets（泡泡騷）」正夯，它黏貼在手機或平板螢幕背面，可以提升掌握度。 台灣十創/提供
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