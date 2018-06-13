LONGCHAMP秋季新款上市 花蝶刺青躍上包款

2018-06-13 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



LONGCHAMP以表現巴黎女郎獨有的自信優雅為精神，在即將上市的秋季系列中，運用探索刺青圖案為主題，將古典藝術之美表現在手袋、服裝、鞋履之上；銀蓮花和蝴蝶，都成為手袋上繽紛雅致的設計。

銀蓮花是巴黎具代表性的花卉之一，包括知名香檳或鍊飾都常以此花卉做圖騰設計，展翅的蝴蝶則象徵柔媚女性的輕盈曼妙，都轉變為LONGCHAMP秋季系列的圖樣表現。在服裝部分，雙面可穿且有條紋的夾克，以丹寧和絲綢兩種面料混搭製成，其中一面是滿滿的銀蓮花或印在背後的蝴蝶，另一面則是丹寧布，此外，滿布蝴蝶印花的真絲長裙，則飄逸地展現了浪漫的女性韻味。