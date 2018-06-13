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LONGCHAMP秋季新款上市 花蝶刺青躍上包款

2018-06-13 16:17聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

LONGCHAMP以表現巴黎女郎獨有的自信優雅為精神，在即將上市的秋季系列中，運用探索刺青圖案為主題，將古典藝術之美表現在手袋、服裝、鞋履之上；銀蓮花和蝴蝶，都成為手袋上繽紛雅致的設計。

銀蓮花是巴黎具代表性的花卉之一，包括知名香檳或鍊飾都常以此花卉做圖騰設計，展翅的蝴蝶則象徵柔媚女性的輕盈曼妙，都轉變為LONGCHAMP秋季系列的圖樣表現。在服裝部分，雙面可穿且有條紋的夾克，以丹寧和絲綢兩種面料混搭製成，其中一面是滿滿的銀蓮花或印在背後的蝴蝶，另一面則是丹寧布，此外，滿布蝴蝶印花的真絲長裙，則飄逸地展現了浪漫的女性韻味。

秋季色調以深青瓷、青綠、土灰粉紅、藕粉或米色等質感沉潛的色彩為主，皮件以經典的Le Pliage做多樣變化，例如鱷魚紋壓印的牛皮包款，妝點蝴蝶或銀蓮花網印圖案；或是運用渦漩的車線手法，讓小羊皮包款因波紋圖騰帶來更多表情；Amazone手袋結合神秘的自然之美，小羊皮摺疊包亦融合花卉、蝶鳥點綴，附拉鍊的晚宴包款繪上愛心緞帶圖案，更為俏皮。鞋履則以黑色絨面山羊皮的彈性纖維布料運動鞋為主，其特別之處在於附有小型鎳質馬鐙型釦環，呼應品牌以馬具為設計細節之一的傳統。

Le Pliage Papillon手提袋，售價7,200元。圖／LONGCHA...
Le Pliage Papillon手提袋，售價7,200元。圖／LONGCHAMP提供
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秋季運用展翅的蝴蝶圖樣，呈現柔美詩意。圖／LONGCHAMP提供
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秋季蝶色夾克（背面圖），售價22,200元。圖／LONGCHAMP提供
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Le Pliage Cuir Tattoo裸色後背包，售價18,900元。圖／L...
Le Pliage Cuir Tattoo裸色後背包，售價18,900元。圖／LONGCHAMP提供
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Hypnotic系列運用車線手法為包款增添變化。圖／LONGCHAMP提供
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Amazone Python系列相較前幾季展現更為鮮明的個性。圖／LONGCHA...
Amazone Python系列相較前幾季展現更為鮮明的個性。圖／LONGCHAMP提供
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Le Pliage Anemone粉銀蓮色網球鞋，售價11,200元。圖／LON...
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Le Pliage Cuir Tattoo松綠石色手提包，售價20,300元。圖...
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Amazone Python藕粉色肩背包，售價23,700元。圖／LONGCHA...
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Amazone Matelasse酒紅色肩背包，售價31,100元。圖／LONG...
Amazone Matelasse酒紅色肩背包，售價31,100元。圖／LONGCHAMP提供
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秋季系列以光滑的綢緞為主要材質。圖／LONGCHAMP提供
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