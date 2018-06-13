LONGCHAMP秋季新款上市 花蝶刺青躍上包款
LONGCHAMP以表現巴黎女郎獨有的自信優雅為精神，在即將上市的秋季系列中，運用探索刺青圖案為主題，將古典藝術之美表現在手袋、服裝、鞋履之上；銀蓮花和蝴蝶，都成為手袋上繽紛雅致的設計。
銀蓮花是巴黎具代表性的花卉之一，包括知名香檳或鍊飾都常以此花卉做圖騰設計，展翅的蝴蝶則象徵柔媚女性的輕盈曼妙，都轉變為LONGCHAMP秋季系列的圖樣表現。在服裝部分，雙面可穿且有條紋的夾克，以丹寧和絲綢兩種面料混搭製成，其中一面是滿滿的銀蓮花或印在背後的蝴蝶，另一面則是丹寧布，此外，滿布蝴蝶印花的真絲長裙，則飄逸地展現了浪漫的女性韻味。
秋季色調以深青瓷、青綠、土灰粉紅、藕粉或米色等質感沉潛的色彩為主，皮件以經典的Le Pliage做多樣變化，例如鱷魚紋壓印的牛皮包款，妝點蝴蝶或銀蓮花網印圖案；或是運用渦漩的車線手法，讓小羊皮包款因波紋圖騰帶來更多表情；Amazone手袋結合神秘的自然之美，小羊皮摺疊包亦融合花卉、蝶鳥點綴，附拉鍊的晚宴包款繪上愛心緞帶圖案，更為俏皮。鞋履則以黑色絨面山羊皮的彈性纖維布料運動鞋為主，其特別之處在於附有小型鎳質馬鐙型釦環，呼應品牌以馬具為設計細節之一的傳統。
留言