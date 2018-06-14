親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁塑膠吸管風波
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

水煮香蕉恐怖？烹飪師：賴揆沒錯 這是古老飲食智慧

【IP授權】麻吉貓暖心代言力 推端午限定包裝罐引粉絲收藏

2018-06-14 11:33聯合新聞網 有.設計 uDesign

2016年起以台北捷運文化宣傳大使身份讓更多民眾認識的麻吉貓，以呆萌療癒的小白貓形象宣傳捷運文化引發話題。剛慶祝誕生5歲的麻吉貓充滿好奇心、樂天與隨遇而安的生活態度，持續用圖文創作，帶給人們生活的療癒慰藉。

捷運大使最麻吉 搭乘親子友善車廂

文/聯合數位文創提供
文/聯合數位文創提供
分享

2018年新版本的博愛識別貼紙麻吉貓以「謝謝！您的體貼。我的需要，您懂」為標語，搭配麻吉貓乘坐博愛座的椅子上的圖像，表達感謝被讓座者的心情。

近年來北捷密切與台灣的圖文創者合作，除了推出相關友善車廂及主題彩繪列車外，今年4月也在松山新店線、信義象山線車廂內電視播出親子友善乘車主題動畫，可見到麻吉貓家族在動畫內搭乘北捷出遊到兒童新樂園、淡水等地；暑期也預計推出新的主題親子友善彩繪列車－麻吉貓海底世界，期待吸引更多家長帶著孩童快樂搭乘。

暖心代言過佳節 推端午限定包裝罐

文/聯合數位文創提供
文/聯合數位文創提供
分享

近期麻吉貓更與台灣知名品牌－米樂爆米花合作推出端午節限定包裝罐，粉嫩活潑的麻吉貓划龍舟和俏皮療癒的包粽麻吉貓包裝罐， 一推出就吸引粉絲的收藏熱！至6月初開以來開放預購，即造成搶購熱潮，目前已將售罄、表現十分亮眼，可見台灣原創角色之魅力不容小覷！此限定款尚有麻吉貓划龍舟包裝罐，端午節慶限定版優惠倒數中，欲購從速，詳情請上米樂爆米花官網。

彩繪列車北捷捷運

相關新聞

武井咲幸福戴鑽美炸 銀座白石周年慶打卡送好禮

2018-06-14 12:16

星展飛行世界卡 海外每刷15元即累積1哩

2018-06-14 12:09

看世足到福華飯店 吃喝都優惠

2018-06-14 11:13

端午JIA節幸福蒸滋味 蒸鍋蒸籠組全家集點換購中！

2018-06-14 10:00

用鞋盒送進拍賣公司 這款乾隆洋彩瓷如今身價破5億

2018-06-14 04:11

金曲扛主Key 蕭敬騰時尚爆發

2018-06-14 00:21

珠寶大膽上身 老蕭詮釋另類女力

2018-06-14 00:05

露營車市場夯 日系、德系搶大餅

2018-06-13 23:51

「老款」勞力士好燒 春拍大熱飆高價

2018-06-13 23:38

詩詩好得意 左擁海瑞溫斯頓右擁歐米茄

2018-06-13 22:00

對抗炎夏 肯德基推氣泡飲、冰淇淋大福消暑氣

2018-06-13 21:20

NYX內建閃光燈系列彩妝　讓雙唇、臉頰盡情放閃

2018-06-13 20:45

年賣2千萬杯！路易莎慶生日 12款拿鐵都85折

2018-06-13 20:10

網購年中慶狂殺2折起　淘寶天貓首度開放官方海運專區

2018-06-13 20:03

金曲主持人蕭敬騰即將大勢登場 盤點近期帥爆穿搭

2018-06-13 18:14

普普風好時尚！Jo Malone首度推出香氛泡泡浴

2018-06-13 17:43

高雄人搶先吃！北海道人氣生乳霜淇淋登台

2018-06-13 17:41

卡地亞珍寶「瞞天過海」邀你微風店上尋寶

2018-06-13 17:12

全台戒備豪雨來襲！有梅雨季必備物品沒在怕

2018-06-13 16:45

5大台北酒吧瘋世足！大螢幕、新酒單，還可免費住一晚

2018-06-13 16:36

LONGCHAMP秋季新款上市 花蝶刺青躍上包款

2018-06-13 16:17

世足賽熱烈開打！美式餐廳轉播、玩對戰遊戲抽大獎

2018-06-13 16:07

世界冠軍DJ都來了！史上最強戰前祭 月底嗨翻台北

2018-06-13 15:19

三天「年中特賣會」 話題人氣香氛下殺1.4折起

2018-06-13 14:28

2018世足賽即將引爆！百貨年中折扣慶也搭上風潮

2018-06-13 14:27

西瓜、檸檬穿上身 夏天就是要被水果包圍

2018-06-13 12:44

用寢具、香氛節電，夏日降溫就靠這4點！

2018-06-13 11:47

嬰童寢具也有「台灣精選」，MIT精品「它」入列

2018-06-13 11:43

《搖滾莫札特》10月登台 早鳥票88折

2018-06-13 00:58

手機比炫 配件決勝負

2018-06-13 00:04

acer智慧佛珠 連手機顧健康

2018-06-13 00:04

智能超商來了！ 「OK mini」最迷你

2018-06-13 00:04

醞釀3年 光陽發表2款綠牌電動機車

2018-06-13 00:04

搶眼夏日包 就愛初戀亮色系

2018-06-12 23:22

上山下海也能「潮」 戶外穿搭走異國風

2018-06-12 23:18

今夏男人味配件 來隻藍色潛水表

2018-06-12 23:16

三星星美好星人才培育計畫 國際足球球星夏維耶響應

2018-06-12 21:42

紅底鞋秋冬跟風PVC 透明性感好新鮮

2018-06-12 19:02

特賣8天！席伊麗名床「貨櫃樣品」清倉

2018-06-12 18:44
看更多

熱門文章

說好的暴雨咧？看了這張圖網友嘆：台灣超邊緣

2018-06-13 16:42

全台一夜等沒雨有原因！ 恐有颱風生成但機率不高

2018-06-14 07:59

暴雨何時下？ 連氣象專家都大嘆：很難預報

2018-06-13 21:31

熱低壓形成！氣象局：若成颱有發布颱風警報可能

2018-06-14 07:08

全台戒備！西南氣流趕路中 暴雨主力就在南方這坨

2018-06-13 14:59

致災性大雨要來了 氣象局一張圖說明降雨趨勢

2018-06-13 16:51

豪雨特報！ 吳德榮：滯留鋒及西南氣流影響至少到下周一

2018-06-14 06:20

好市多健康食品傳塑化劑超標 下架接受退貨

2018-06-14 10:39

當季水果健康吃 過量無助營養

2018-06-13 12:59

姑姑超黏竟向女友爭寵？要求和男友單獨旅行睡同張床

2018-06-13 14:13

賴清德水煮香蕉被轟 她用香蕉煮飯燉排骨口感這樣...

2018-06-13 16:29

鋒面及西南氣流北移 南台嚴陣以待

2018-06-14 04:55

用湯匙喝飲料很難？綠委：十多年來店家都提供湯匙

2018-06-13 15:10

首例！ 網傳香蕉致癌 農委會送警方調查

2018-06-13 21:18

跟哪些星座交往心最累？ 水瓶、雙魚榜上有名

2018-06-13 14:18

遇插隊該怎麼辦？他一句神回嗆 讓大媽「秒結屎臉」

2018-06-13 20:57

先禁內用塑膠吸管 宅神批：不能解決問題的自爽政策

2018-06-13 20:23

天氣轉變戲劇化！ 彭啟明：抗梅雨恐變防颱

2018-06-14 08:25

民眾怨氣象局預報不準 吳德榮：24小時資訊落差

2018-06-14 08:40

「史努比娃娃」好想抱！7-11集6點加199元就有

2018-06-13 22:29

熱門儲值卡調查 這幾家都有問題

2018-06-14 00:34

再等等！鋒面西南氣流 南部預計明天有明顯雨勢

2018-06-13 20:07

咖啡渣變吸管、咖啡杯！「路易莎」拚循環經濟愛地球

2018-06-13 19:12

暴雨將襲 南高屏等11縣市豪大雨特報

2018-06-13 17:33

月入300K交不到女朋友 因為他從事殯葬業？

2018-06-13 22:09

專家：低壓明進入東部海面 台南以南東半部有明顯雨勢

2018-06-13 23:05

影／端午連假GG了！今年最強滯留鋒來襲

2018-06-13 18:21

預測端午豪雨來 氣象局：靠超級電腦

2018-06-13 16:51

北韓選手被長庚神手救治 感動回贈「金正日語錄」

2018-06-13 17:58

致災性豪雨來襲 台水籲用戶早儲水備用

2018-06-13 21:25

世界盃足球賽今晚開賽 運彩看台灣人最看好哪一隊

2018-06-14 06:09

熱低壓恐影響台灣 鄭明典：真的很可能成颱

2018-06-14 08:53

暑假一起來飛高高！全台必玩3大熱氣球嘉年華

2018-06-13 17:22

政府逢「管」必卡 學者：嗑完珍奶要洗乾淨才不會「卡管」

2018-06-14 09:09

台灣也有「島主最爽職缺」 但為何開出來...沒什麼人應徵

2018-06-14 09:00

貼湯匙喝珍奶照被網友打臉 林靜儀回擊：外帶內用不會分

2018-06-14 11:22

熱賣保健食品塑化劑超標 好市多回應了

2018-06-14 11:43

健康你我他／努力6年 91歲的我，骨密正常了

2018-06-14 00:43

今年首波梅雨報到 全台將連下7天雨

2018-06-13 13:23

今日星座運勢／雙魚 做好事前準備 達成協議機率高

2018-06-14 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top