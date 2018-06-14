【IP授權】麻吉貓暖心代言力 推端午限定包裝罐引粉絲收藏

2018-06-14 11:33 聯合新聞網 有.設計 uDesign



2016年起以台北捷運文化宣傳大使身份讓更多民眾認識的麻吉貓，以呆萌療癒的小白貓形象宣傳捷運文化引發話題。剛慶祝誕生5歲的麻吉貓充滿好奇心、樂天與隨遇而安的生活態度，持續用圖文創作，帶給人們生活的療癒慰藉。

捷運大使最麻吉 搭乘親子友善車廂

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2018年新版本的博愛識別貼紙麻吉貓以「謝謝！您的體貼。我的需要，您懂」為標語，搭配麻吉貓乘坐博愛座的椅子上的圖像，表達感謝被讓座者的心情。

近年來北捷密切與台灣的圖文創者合作，除了推出相關友善車廂及主題彩繪列車外，今年4月也在松山新店線、信義象山線車廂內電視播出親子友善乘車主題動畫，可見到麻吉貓家族在動畫內搭乘北捷出遊到兒童新樂園、淡水等地；暑期也預計推出新的主題親子友善彩繪列車－麻吉貓海底世界，期待吸引更多家長帶著孩童快樂搭乘。

暖心代言過佳節 推端午限定包裝罐

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近期麻吉貓更與台灣知名品牌－米樂爆米花合作推出端午節限定包裝罐，粉嫩活潑的麻吉貓划龍舟和俏皮療癒的包粽麻吉貓包裝罐， 一推出就吸引粉絲的收藏熱！至6月初開以來開放預購，即造成搶購熱潮，目前已將售罄、表現十分亮眼，可見台灣原創角色之魅力不容小覷！此限定款尚有麻吉貓划龍舟包裝罐，端午節慶限定版優惠倒數中，欲購從速，詳情請上米樂爆米花官網。