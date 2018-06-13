世足賽熱烈開打！美式餐廳轉播、玩對戰遊戲抽大獎

2018-06-13 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



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四年一度的世足賽即將開打，美式餐廳也推出世足相關活動，Chilis端出全新限定料理，再祭出轉播及對戰遊戲。TGI FRIDAYS同樣拿出多道限定餐點，還有好禮雙重送，買分享餐送百威國家世界盃，拍照打卡再抽聯名後背包。

Chilis於6月14日到7月15日間，推出全新限定餐點及獨家調酒，像是特製鐵板起司辣玉米脆片、黃卡漢堡、墨西哥鮮蝦卡薩帝亞、豬肋排聯盟、一口迷你雞柳堡，價格帶落在200元到700元之間。另有多款限定調酒，像是巴西、英國、法國瑪格麗特，同時提供無酒精版本，價位大約落在180元到330元間。

此外，Chilis推出獨家AR對戰遊戲，每周五、六、日午晚餐兩時段在店內舉辦世界盃召集令比賽，可以雙人對戰踢足球，獲得最多勝利的優勝者，還可帶回500元禮券。

TGI FRIDAYS則6月14日起推出世足主題系列活動，從店內氛圍、限定餐點、主題活動到限量周邊贈品，皆響應世足賽事。像是大份量分享餐，適合三五好友一起同樂分享，價位介於899元到1,099元間。若是點分享餐再送百威國家世界杯，拍照上傳還可抽聯名後背包、旅行袋。

同時因應拍照熱潮，TGI FRIDAYS規畫主題拍照玩樂區、國旗畫臉應援服務，以及神預測章魚哥駐點活動，現場神預測，並邀請球迷一同參與猜優受隊伍遊戲，預測成功還可獲得百威啤酒1瓶。