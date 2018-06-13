世界冠軍DJ都來了！史上最強戰前祭 月底嗨翻台北

2018-06-13 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



年度音樂盛事Red Bull Music 3style即將展開，本屆世界總決賽首度來到台灣。目前全球已超過1,200位DJ報名，上傳關鍵5分鐘混音作品，6/25～6/29將史無前例展開為期一周的「Red Bull Music 3Style 戰前祭」。

活動將於台北知名展演場域「溼地」舉行，打造音樂X調酒X展覽空間，現場提供Red Bull多款風味調酒、Red Bull Music 3style歷屆賽事現場實況回顧 、DJ器材、黑膠唱片等展出，台灣冠軍DJ也將輪番上陣分享3style DJ三風格呈現，史上最狂的展演空間。此外，台北各大知名酒吧OMNI、KOR、WOOBAR也將舉辦多場音樂活動，由歷屆世界冠軍DJ親自上場，展現非凡實力。

活動限定推出的Red Bull調酒，由知名酒商帝亞吉歐合作贊助，調和Red Bull經典、無糖系列，以及全新上市期間限定的Summer Edition夏日奇異果風味。展覽則將完整秀出Red Bull Music 3style於各國舉辦的輝煌歷史；此外，還可以看到完整的專業DJ音樂器材Pioneer演進史、各款式介紹，了解玩音樂的無限可能及創造性。空間內陳列多款經典黑膠唱片，讓人彷彿重返舊時音樂風華，此為擁有超過上萬片黑膠收藏的DJ Vicar大方分享收藏。

「Red Bull Music 3Style 戰前祭」邀請過往世界冠軍DJ，來台親自評選線上徵選影片，依據全方位的DJ「三風格」表現：參賽DJ混音創意、展顯自我的音樂選曲，帶動現場派對氣氛的舞台魅力，以及囊括三種以上曲風、出人意表的混融展現，挑選出能參加各國決賽的錄取DJ，並於6/29發表3Style參戰名單。除評選外，歷屆世界冠軍DJ更將空襲台北知名酒吧，帶來國際級的派對體驗。

更多活動資訊可查官網：www.redbull.com。