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亞馬遜爆紅醫美品牌CeraVe 亞洲首發市場是台灣

2018-06-13 08:56經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

台灣醫美保養市場商機蓬勃，2018年夏季，在亞馬遜網站爆紅的美國醫美品牌CeraVe由萊雅集團引進台灣，台灣還是第一個上市的亞洲國家。為此，萊雅集團專業醫學美容事業部亞太區副總裁Ninell Sobiecka特地來台參加上市記者會。

Ninell Sobiecka指出，CeraVe產品以保濕功效為主要訴求，不僅針對皮膚乾癢，也適合各種敏感問題。

關於皮膚乾癢，長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠則表示，「乾燥脫屑」正是皮膚神經醯胺流失警訊。研究指出，許多皮膚病症與神經醯胺缺乏有密切的關聯性，如乾燥脫屑皮膚、異位性皮膚炎患者及乾癬患者等，在皮脂膜中的神經醯胺都有明顯減少現象。

黃毓惠也提醒，皮膚的乾癢敏感不只有臉部皮膚才會發生，因為全身皮膚神經醯胺都有流失不足的風險，人體臉頸皮膚佔體表皮膚面積30%，有高達70%身體皮膚保濕需求被忽視，建議民眾應每日勤勞作好臉部及身體全身皮膚保濕，養成良好生活作息及避免熬夜，選擇臉部和身體保濕乳液留意有效神經醯胺比例及成份組合，才能有效避免皮膚乾癢及敏感問題。

黃毓惠並進一步指出，神經醯胺有多種類型、各司其職，但並非全部神經醯胺都具有保濕功能，僅有「神經醯胺1／3／6-II」三種能達到修護表皮皮脂膜，重建乾燥與受損的皮膚，提昇皮膚表層屏障與保水功能，減少水份流失迅速以及幫助角質代謝，促進皮膚平滑、柔嫩，同時要能夠仿造皮脂模中脂質組合「比例」，才能發揮最佳保濕功效，而其黃金比例為：50%神經醯胺、25%膽固醇再加上10%~20%脂肪酸，此即為皮膚保濕黄金比例3：1：1（神經醯胺／膽固醇／脂肪酸）。

CeraVe首波在台上市產品以三大明星產品系列為主，包括：皮膚清潔系列的「輕柔保濕潔膚露」、溫和泡沫潔膚露」；身體保濕系列的「長效清爽保濕乳、「長效潤澤修護霜，還有預計7月將上市的臉部潤澤系列「日間溫和保濕乳SPF25」、「夜用修護保濕乳」。

台灣醫美保養市場商機蓬勃，2018年夏季，在亞馬遜網站爆紅的美國醫美品牌Cera...
台灣醫美保養市場商機蓬勃，2018年夏季，在亞馬遜網站爆紅的美國醫美品牌CeraVe由萊雅集團引進台灣，台灣還是第一個上市的亞洲國家。 圖／萊雅集團提供
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