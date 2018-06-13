下了飛機 空姐的保養也跟航太噴射原理有關

2018-06-13 08:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



去角質通常使用磨砂膏或去角質霜，但有些敏感肌膚不適合使用這類去角質產品，好萊塢時尚界現在流行紅地毯療程，利用高端航空科技原理，以高速噴射將液態保養品霧化直達真皮層，這種新型態的「JetPeel潔皮」保養方式，從好萊塢紅到國內，受到不少空姐名媛喜愛。

空姐們多采多姿的生活令許多人欽羨，但在機艙內工作長期處於高空的氣壓環境及生活不規律性，對於健康是一大挑戰，最明顯的反應是皮膚乾燥脫水，在好萊塢時尚界風行一陣子的JetPeel潔皮紅地毯療程，近期在國內空姐圈盛行，成為空姐下了飛機之後，搶救乾燥皮膚大作戰的秘密武器。

JetPeel潔皮用以色列高端航空科技原理，以每秒鐘220公尺高速噴射之速度，瞬間打開皮膚細胞間隙，並將液態保養品霧化成比髮絲還細小的分子，穿透直達真皮層。這種療程不僅可用於臉部，可廣泛應用到頭皮與全身，適用全膚質，號稱可以從頭皮保養到腳皮。

尼斯診所院長王祚軒表示，大部分的人都是混合肌，但多數的人全臉都會以同樣方式保養，建議可以定期到保養中心徹底清潔與保養，尤其進行雷射術後的保養更不可少，JetPeel潔皮能溫和的針對細微地方做深度的清潔，如鼻週遭、背部及頭皮的部位做全面的清潔保養，對於有嚴重過敏或受損肌膚是一個不錯的選擇，讓皮膚得到充分舒緩保溼及養護。