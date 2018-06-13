智能超商來了！ 「OK mini」最迷你

2018-06-13 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱台北報導



OK超商宣布推出最迷你超商「OK mini」販賣機，可透過超過20種感應支付消費。 記者沈佩臻／攝影 分享 facebook

去年台灣行動支付進入里程碑，未來逐步改變消費習慣，超商也迅速跟進，7-ELEVEN、全家陸續測試智能超商，掀起話題與未來想像，OK則宣布最迷你超商「OK mini」登場，最大特點在於「無現金支付」、針對地域性精準販售商品，預將於全台鋪設200至300台、3年內達成5,000台目標。

OK超商宣布推出最迷你超商「OK mini」販賣機，可以電子票證、NFC信用卡及行動支付共20種以上無現金支付方式，如悠遊卡、一卡通、有錢卡、Apple Pay、支付寶等。購物流程為按下商品編號後按購買，接著感應掃描付費工具，即可取物並索取發票。此外，「OK mini」店長擁有即時補貨APP、透過大數據了解需求調整販售商品，機台可販售60種商品，可同時販售冷藏飲品、鮮食、3C用品及文創商品等。

全家籌備一年多的科技概念店今年3月開幕，7月將導入正式自助結帳，讓消費更迅速。業者表示推出至今已有初步測試成果，像是如果想喝咖啡，結帳後只要拿條碼掃描，「咖啡助理」會為你製作專屬咖啡，內部統計可分擔4成以上人流，其他還有「互動投影螢幕」化為店鋪虛擬空中賣場、「IoT設備監控」讓燈光自動調光以節能，單店可年省近萬元。

至於7-ELEVEN今年初X-STORE開業，入口如太空艙串聯會員機制，提供感應式自動門冰箱，並可透過icash2.0或臉部辨識扣款等，業者回應，目前X-STORE仍維持內部員工測試中，X-STORE二號店則在籌備中。