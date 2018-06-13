醞釀3年 光陽發表2款綠牌電動機車

2018-06-13 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張振群 ╱台北報導



光陽機車正式在台發表嶄新電動機車產品，並預計在8月上市銷售。 記者張振群╱攝影 分享 facebook

台灣二輪機車銷售龍頭光陽機車（Kymco），經過3年研發與醞釀後，終於在年初東京機車展前夕發表「ionex車能網」，替未來電動機車市場鋪路。相隔3個月後，昨日在台發表，除了先曝光的Many 110 EV電動機車外，現場也帶來第二款產品Nice 110 EV。

展望台灣電動車市場，目前銷售最好的是睿能創意的Gogoro產品，其次還有針對平價市場的e-moving品牌。兩家車廠最大差異在於，Gogoro旗下車款皆為電動馬達超過5hp的白牌車型，e-moving則以代步需求採用馬力較低的電動馬達並懸掛綠色車牌，藉此有更親民的車輛售價。

至於光陽機車則以全球市場考量，不僅率先推出兩款動力不同的產品（Many 110 EV、Nice 110 EV，皆懸掛綠色車牌），未來更會陸續推出普通重型（懸掛白色車牌）、大型重型（懸掛黃色車牌）等不同市場定位的電動機車產品，再搭配建構完善的ionex車能網，快速布局全球電動車市場。

台灣將會成為全球第一個光陽ionex車能網示範國家，為快速適應市場銷售需求，現在全台1,500個ionex快速充電服務站即將完成，明年底之前還會完成全台2,000個ionex能源交換站布署。

光陽機車同時宣布Many 110 EV、Nice 110 EV兩款電動機車的建議售價，並預計在今年8月、10月陸續上市。Many 110 EV搭載Noodoe導航系統，扣除淘汰二行程機車補助後，建議售價為台幣47,800元、一般版為台幣42,800元。Nice 110 EV僅為單一規格，售價為台幣29,800元。