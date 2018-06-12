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上山下海也能「潮」 戶外穿搭走異國風

2018-06-12 23:18聯合報 記者曾智緯／台北報導

Aigle今年春夏就推出一系列洋溢法式風情的拼接撞色設計，讓戶外造型穿搭機能性、...
Aigle今年春夏就推出一系列洋溢法式風情的拼接撞色設計，讓戶外造型穿搭機能性、時髦感兼具。 圖／Aigle提供
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戶外造型穿搭不再一味的強調機能性，時髦感與搭配性亦重要，Aigle今年春夏就推出一系列洋溢法式風情的拼接撞色設計；The North Face則讓消費者遠離工作與都市壓力，帶出異國情調。

Aigle本季新品以不同形貌但同樣充滿生命力與清新感的水為主題，藉由豐富的顏色與花樣線條替喜愛休閒活動的族群，帶來沁涼無比的夏季優雅穿搭。品牌以充滿復古感的鮮豔橫條紋與經典格紋為設計重點，女裝以色塊條紋搭配了格紋的設計，以及碎花式圖案襯衫，勾勒出夏季的亮眼時尚風格。品牌男裝則有著高明度的亮橘、螢光黃和寶藍色Polo衫，以及幾何圖案排列的T恤組成，讓人穿上身頓時年輕不少。

The North Face於今夏推出一系列圍繞舒適、防風、快乾三大特點的產品。「再野一天」系列以一群年輕人在美國優勝美地國家公園的遊玩探索體驗為靈感，加上趣味活動和野生動物的設計元素而成。提供透氣網布設計的Vent Me襯衫，搭配撞色後領壓條設計的National Park T恤，適合想要簡單漫步山間的人。或是配合冰涼觸感面料，可在運動中降溫的Extra Day Bear T恤和彈性面料製成的Granite Face短褲，讓人恣意探索大自然的奧妙。

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