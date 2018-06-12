今夏男人味配件 來隻藍色潛水表

2018-06-12 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ／台北報導



百年靈Superocean Heritage II B20三針腕表，44毫米精鋼表殼、B20自動上鍊機芯，搭配藍色米蘭橡膠表帶，14萬9,800元。 圖／百年靈提供 分享 facebook

潛水表是夏季最具代表性的男士配件，具休閒感的外型一直是台灣人最愛。近年來藍色已取代黑色成為主流，藍色潛水表更成為今年最受矚目的熱門表款，各家品牌莫不在材質和配色大顯神通，選擇豐富，是入手展現個人品味的絕佳時機。

Bell & Ross 柏萊士BR03-92 Diver Blue，42毫米精鋼表殼、BR-CAL.302.自動上鍊機芯，12萬3,200元。 圖／柏萊士提供 分享 facebook

柏萊士（Bell & Ross）去年推出首款方形潛水腕表，以品牌標誌性的BR03表殼為主要特色，今年推出全新的BR03-92 Diver Blue，藍色表盤、橡膠表帶和鋁質表圈，搭配黃色時針和夜光時標，除了確保水中讀時的便利，也展現品牌的設計美學。雖然是方形，但承襲柏萊士1997年就開發出防水深度達11,100米的Hydromax腕表的專業潛水製表經驗，一樣具備300米防水力。

今年一口氣簽下好萊塢巨星布萊德彼特及莎莉賽隆的百年靈（Breitling），新作也展現全新形象。去年改款推出第二代的復古潛水表系列Superocean Héritage II，今年推出中性尺寸的44毫米，共有計時與三針兩種款式。除了傳統的黑色，亦推出高科技陶瓷表圈、表盤均為藍色的時髦配色。搭載品牌自行研發製造的B01機芯計時腕表，小表盤選用對比的白色以便閱讀，是近年被骨董表炒紅的「熊貓面」設計。三針腕表搭載據瑞士天文台認證（COSC）的B20上鍊機芯。全系列新品共10款，可選復古風的米蘭織帶或同色系橡膠表帶，防水200米。

OMEGA海馬DIVER 300M系列，不鏽鋼鍊帶腕表，15萬9,000元。 圖／ 歐米茄提供 分享 facebook

而適逢25周年全新改款的歐米茄（Omega）的海馬潛水300米腕表（Seamaster Diver 300M）， 全面升級為大師天文台認證（Master Chronometer）8800 Co-Axial 同軸擒縱機芯，確保防磁與精準走時。面盤改回最初創始時的波浪紋設計，並以與表圈相同的高科技陶瓷打造，備有黑色、藍色或鉻銀色可以搭配黑色或藍色高科技材質表圈。除了不鏽鋼，表殼還有潛水表款較為少見的金鋼雙色材質可選，而經典的排氦氣閥門改為錐形設計，並應用全新專利技術，即使潛水期間也可操作。