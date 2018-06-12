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三星星美好星人才培育計畫 國際足球球星夏維耶響應

2018-06-12 21:42聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

台灣三星今天邀請國際足球球星陳昌源（Xavier Chen，又名夏維耶)在本週訪台之際，出席三星「星美好公益計畫」的星人才培育活動，並與其他喜愛足球的球迷進行互動交流。

三星星美好公益計畫將與夏維耶足球計畫攜手合作，現在開始啟動為期三年的探尋之路，每年將共同關懷社區弱勢，並一同發掘培育台灣未來足球新星，邁向世界舞台。

台灣三星電子表示，「星美好獎助學金」是為關注台灣弱勢孩童發展與才能培育，將2017年三星公益路跑將200萬報名費全額捐贈給財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會（家扶基金會）而成立。

「星美好獎助學金」為需要幫助的學童解決生活上的困難，並鼓勵他們堅持理想、做個「敢夢者」，往自己熱愛的才能發展，創造更美好的未來。目前共資助全台各區從國小到大專100位家扶學童，讓他們在體育、藝術、音樂、戲劇 等領域得以一展長才，不因家境困難而受到阻礙。

台灣三星電子公關經理吳姿瑩表示，三星將與夏維耶足球計畫攜手合作，每年將共同關懷社區弱勢，也希望全民一同響應參加2018三星公益路跑（10月14日舉行），三星將把報名費全數捐贈給家扶基金會作為星美好獎助學金，期許大家一起Run For Children，一起守護最純淨的色彩，跑出台灣最美的公益路跑。

國際球星陳昌源(中)響應台灣三星星美好星人才培育計畫。記者鄒秀明╱攝影
國際球星陳昌源(中)響應台灣三星星美好星人才培育計畫。記者鄒秀明╱攝影
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足球路跑家扶基金會

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