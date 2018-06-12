三星星美好星人才培育計畫 國際足球球星夏維耶響應

2018-06-12 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



台灣三星今天邀請國際足球球星陳昌源（Xavier Chen，又名夏維耶)在本週訪台之際，出席三星「星美好公益計畫」的星人才培育活動，並與其他喜愛足球的球迷進行互動交流。

三星星美好公益計畫將與夏維耶足球計畫攜手合作，現在開始啟動為期三年的探尋之路，每年將共同關懷社區弱勢，並一同發掘培育台灣未來足球新星，邁向世界舞台。

台灣三星電子表示，「星美好獎助學金」是為關注台灣弱勢孩童發展與才能培育，將2017年三星公益路跑將200萬報名費全額捐贈給財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會（家扶基金會）而成立。

「星美好獎助學金」為需要幫助的學童解決生活上的困難，並鼓勵他們堅持理想、做個「敢夢者」，往自己熱愛的才能發展，創造更美好的未來。目前共資助全台各區從國小到大專100位家扶學童，讓他們在體育、藝術、音樂、戲劇 等領域得以一展長才，不因家境困難而受到阻礙。