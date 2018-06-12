紅底鞋秋冬跟風PVC 透明性感好新鮮
Christian Louboutin推出秋冬系列，跟隨PVC流行首度推出撕揉牛皮紙內襯的透明包款與鞋履，襯上品牌經典紅色，甚為搶眼；此外，Space Oddity的未來感、Geometric以七○年代室內設計為靈感的表現，讓秋冬款式有更為強烈的風格轉換。
奔放的藝術特質、自信且性感的氛圍，是Christian Louboutin一貫的風格，本季的漫遊太空Space Oddity系列以突梯的輪廓和金屬色系的手法表現，讓鞋履變得前衛且俐落；相對的Geometric則是遊走在六○和七○年代，以室內設計的壁紙、門框、燈座等型貌轉化為鞋款的線條，材質以麂皮、漆皮變換，木紋結構、對比的飽和色彩、濃烈的幾何色塊，既複雜且細緻的表現出解構圖樣的復古趣味。
而PVC材質，則是品牌首度嘗試的Loubi in Progress系列，將牛皮紙撕扯、捏揉，內襯在PVC材質中，邊框以白色皮革、鉚釘鑲飾，紅、白色系的鮮明加上牛皮紙的粗獷、撕扯視覺的爆烈，都傳達品牌的狂野特質。包款部分，運用LOVE字樣的拼接作文章，在丹寧、PVC和皮革之間玩轉，其中「LOVE 2018平底鞋」，靈感來自黛妃曾在印度泰姬瑪哈陵的留影，這張照片令設計師感受到黛妃的美麗與哀愁，因此以LOVE圖樣，在1992年推出以愛為名的高跟鞋款，時至今日的2018 LOVE款是平底鞋，為別緻的復刻版。
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