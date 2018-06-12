紅底鞋秋冬跟風PVC 透明性感好新鮮

2018-06-12 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



Christian Louboutin推出秋冬系列，跟隨PVC流行首度推出撕揉牛皮紙內襯的透明包款與鞋履，襯上品牌經典紅色，甚為搶眼；此外，Space Oddity的未來感、Geometric以七○年代室內設計為靈感的表現，讓秋冬款式有更為強烈的風格轉換。

奔放的藝術特質、自信且性感的氛圍，是Christian Louboutin一貫的風格，本季的漫遊太空Space Oddity系列以突梯的輪廓和金屬色系的手法表現，讓鞋履變得前衛且俐落；相對的Geometric則是遊走在六○和七○年代，以室內設計的壁紙、門框、燈座等型貌轉化為鞋款的線條，材質以麂皮、漆皮變換，木紋結構、對比的飽和色彩、濃烈的幾何色塊，既複雜且細緻的表現出解構圖樣的復古趣味。