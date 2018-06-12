攝影新手救星！Canon自動智慧閃光燈正式開賣

2018-06-12 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



國外發布後引起許多攝影玩家興趣的Canon智慧閃光燈Speedlite 470EX-AI，終於正式在台灣開賣。這款閃光燈是全世界首支配備「AI. Bounce自動智慧跳閃」技術，可自動設定最佳的反射閃光角度，幫助新手和進階使用者在反射式閃光拍攝過程中，輕鬆實現柔和且自然的照明，不需一直手動調整，大幅增加拍攝的流暢性，展現更好的拍攝效果，堪稱最聰明的閃光燈！