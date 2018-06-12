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攝影新手救星！Canon自動智慧閃光燈正式開賣

2018-06-12 18:28聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

國外發布後引起許多攝影玩家興趣的Canon智慧閃光燈Speedlite 470EX-AI，終於正式在台灣開賣。這款閃光燈是全世界首支配備「AI. Bounce自動智慧跳閃」技術，可自動設定最佳的反射閃光角度，幫助新手和進階使用者在反射式閃光拍攝過程中，輕鬆實現柔和且自然的照明，不需一直手動調整，大幅增加拍攝的流暢性，展現更好的拍攝效果，堪稱最聰明的閃光燈！

以往新手攝影玩家在使用外接閃光燈時，總是要多次嘗試旋轉不同方向，來找到想要的拍攝效果，Speedlite 470EX-AI內建專用高性能處理器、雙驅動馬達、加速度偵測感應器及距離測量感應器，現在透過「AI. Bounce自動智慧跳閃」技術，於全自動模式下按下「AI. B全自動距離測量啟動」按鈕，閃光燈會利用預閃，分別測量相機與拍攝主體及相機與天花板的距離，並根據測量結果瞬間計算及設定最理想的反射閃光角度，接下來即使轉換相機拍攝方向，閃光燈也會自動轉動，達到一致的反射閃光效果。而半自動模式也可讓已經熟悉閃光燈操作的攝影師自行手動調整到理想角度，確認後再讓閃光燈隨著相機方向自行轉動到相同的反射位置，讓專業拍攝更有效率，更特別適合拍攝室內人像使用。

Canon Speedlite 470EX-AI自動智慧閃光燈，建議售價14,9...
Canon Speedlite 470EX-AI自動智慧閃光燈，建議售價14,900元。圖／Canon提供
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圖二、智慧閃光燈Speedlite 470EX-AI可分別向左或向右旋轉約180...
圖二、智慧閃光燈Speedlite 470EX-AI可分別向左或向右旋轉約180°並向上調校約120°，反射角度更靈活。圖／Canon提供
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