三星星美好公益計畫 發掘台灣未來足球新星

2018-06-12 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



世足賽季即將開跑，台灣其實也有許多極具潛力的足球明日新星等待發掘，台灣三星電子長年關注台灣弱勢孩童發展與才能培育，除了將2017年三星公益路跑200萬報名費全額捐贈給財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會（以下簡稱家扶基金會）作為「星美好獎助學金」，為需要幫助的學童解決生活上的困難，並鼓勵他們堅持理想、做個「敢夢者」之外，更為家扶小朋友們引進各項國際資源，與國際接軌，今日即邀請到國際足球明星陳昌源（Xavier Chen，又名夏維耶）與星美好獎助學金受助學生劉智文相見歡，一起切磋球技。

目前就讀花蓮高中三年級劉智文是家扶基金會輔導學生，因為生活上的困難一度必須放棄最愛的足球，但在家扶基金會及企業伸出援手提供幫助後，讓他可以無後顧之憂重拾足球練習，並於2016年、2017年皆代表花蓮高中參加全國高中甲級足球聯賽獲得全國第三名佳績。今日能夠親眼見到偶像陳昌源，劉智文希望自己也可以跟他一樣，有不畏艱難的勇氣與意志力，未來也希望可以參加台灣足球隊，為台灣爭光。