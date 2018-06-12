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直播／川、金簽署文件 金正恩：全世界會看到巨大改變

蔡依林、Ella愛鞋變身 鏡面效果更性感

2018-06-12 13:10聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

將品牌Logo與經典圖騰帶進全新設計是近來備受設計師歡迎的創作手法，巧妙融合新舊元素。這波流行熱潮從服裝延伸到配件，不只滿足長久支持的忠實消費者，更能藉此向更多年輕顧客彰顯品牌價值。

義大利搖滾鞋王Giuseppe Zanotti今年隆重推出靈感源自Logo字樣「G」字的「G-Heel」高跟鞋，如閃電般的鞋跟不只位鞋款注入搶眼造型，更是設計師鮮明風格的象徵。推出後就受到中西眾女星的歡迎，像是蔡依林、舒淇、Ella陳嘉樺、迪麗熱巴、瑞塔歐拉等人都搶穿。秋冬更特別推出金屬色調與鏡面設計，網羅鮮紅、彩藍、金銀兩色，閃耀的光澤感宛如芭比娃娃的高跟鞋，俐落性感。共有11公分、7公分兩種跟高可選擇。

同樣來自義大利的VERSACE，則是推出全新休閒鞋款「Chain Reaction」。以充滿街頭風個的外型搭配品牌經典元素像是希臘回紋裝飾鞋面、梅杜莎圖騰、鮮豔色彩等，並透過豹紋、網眼與異材質拼接，呼應當代休閒鞋高調又充滿細節的設計風格。鍊飾狀鞋底同時帶來增高效果修飾身型，鞋頭更以「愛」的點字裝飾，隱喻愛情的盲目及對鞋款的情感。男士鞋款即日期限量上市，女士鞋款將於秋冬季節陸續登場。

「G-Heel」高跟鞋靈感源自Logo字樣「G」字，秋冬更特別推出金屬色調與鏡面...
「G-Heel」高跟鞋靈感源自Logo字樣「G」字，秋冬更特別推出金屬色調與鏡面設計。圖／Giuseppe Zanotti提供
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「G-Heel」高跟鞋靈感源自Logo字樣「G」字，秋冬更特別推出金屬色調與鏡面...
「G-Heel」高跟鞋靈感源自Logo字樣「G」字，秋冬更特別推出金屬色調與鏡面設計。圖／Giuseppe Zanotti提供
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瑞塔歐拉穿「G-Heel」高跟涼鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
瑞塔歐拉穿「G-Heel」高跟涼鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
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Chain Reaction首次出現於VERSACE 2018秋冬男裝秀。圖／V...
Chain Reaction首次出現於VERSACE 2018秋冬男裝秀。圖／VERSACE提供
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迪麗熱巴穿「G-Heel」高跟涼鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
迪麗熱巴穿「G-Heel」高跟涼鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
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Chain Reaction紅色休閒鞋，32,000元。圖／VERSACE提供
Chain Reaction紅色休閒鞋，32,000元。圖／VERSACE提供
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Chain Reaction首次出現於VERSACE 2018秋冬男裝秀。圖／V...
Chain Reaction首次出現於VERSACE 2018秋冬男裝秀。圖／VERSACE提供
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Chain Reaction米色休閒鞋，32,000元。圖／VERSACE提供
Chain Reaction米色休閒鞋，32,000元。圖／VERSACE提供
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「G-Heel」高跟鞋靈感源自Logo字樣「G」字，秋冬更特別推出金屬色調與鏡面...
「G-Heel」高跟鞋靈感源自Logo字樣「G」字，秋冬更特別推出金屬色調與鏡面設計。圖／Giuseppe Zanotti提供
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Chain Reaction包含許多品牌經典元素像是希臘回紋裝飾鞋面、梅杜莎圖騰...
Chain Reaction包含許多品牌經典元素像是希臘回紋裝飾鞋面、梅杜莎圖騰、鮮豔色彩等，並透過豹紋、網眼與異材質拼接，呼應當代休閒鞋高調又充滿細節的設計風格。圖／VERSACE提供
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Chain Reaction豹紋休閒鞋，44,000元。圖／VERSACE提供
Chain Reaction豹紋休閒鞋，44,000元。圖／VERSACE提供
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義大利高跟鞋

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