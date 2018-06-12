蔡依林、Ella愛鞋變身 鏡面效果更性感

2018-06-12 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



將品牌Logo與經典圖騰帶進全新設計是近來備受設計師歡迎的創作手法，巧妙融合新舊元素。這波流行熱潮從服裝延伸到配件，不只滿足長久支持的忠實消費者，更能藉此向更多年輕顧客彰顯品牌價值。

義大利搖滾鞋王Giuseppe Zanotti今年隆重推出靈感源自Logo字樣「G」字的「G-Heel」高跟鞋，如閃電般的鞋跟不只位鞋款注入搶眼造型，更是設計師鮮明風格的象徵。推出後就受到中西眾女星的歡迎，像是蔡依林、舒淇、Ella陳嘉樺、迪麗熱巴、瑞塔歐拉等人都搶穿。秋冬更特別推出金屬色調與鏡面設計，網羅鮮紅、彩藍、金銀兩色，閃耀的光澤感宛如芭比娃娃的高跟鞋，俐落性感。共有11公分、7公分兩種跟高可選擇。