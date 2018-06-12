周末必備IG美照！5大飯店早午餐菜色比夢幻
周末還沒想到要幹嘛，不如睡到自然醒，再優雅到飯店品嘗早午餐，完美度過假日！近來有不少飯店陸續增設早午餐，或是早午餐菜色升級，各種豪華菜色盡出，搶攻饕客荷包。
1.台北W飯店
台北W飯店推出周末限定的「日安！小鮮肉」升級版，除了依然強調各種豪華肉類、海鮮，像是奢華海鮮炒蛋吧、手撕豬肉班尼迪克蛋、炸比利時鬆餅等，還有辣炒龍蝦鉗、加州風味BBQ豬肋排、澳洲香料芥末羊排、醃五花肉鳥蛋披薩、丹佛風味披薩餃等風味美食。
此外，看準現代人注重養生，特別推出新鮮輕食沙拉、思慕昔及IG美照不可或缺的水果穀麥系列優格，不用擔心對身體造成負擔。大啖海鮮、肉品以及輕食後，還有超夢幻甜點樂園，可以盡情享受「大人味」甜點，如海鹽夏威夷豆威士忌巧克力塔、台灣茶香緹閃電泡芙、焦糖蘭姆香蕉圓頂慕斯蛋糕等。每周六、日中午12點到2點半提供，每人1,680元起，若加300元可享有氣泡酒無限暢飲。
2.香格里拉台北遠東飯店
香格里拉台北遠東飯店馬可波羅義大利餐廳從6月起，每周日上午11點半到下午2點半推出全新早午餐，以半自助式無限量提供輕食沙拉、精選湯品、義式手工甜點，還可以從眾多義式主餐中，挑選一道主餐，包含慢燉美國和牛頰襯玉米糕、香煎比目魚、白酒蛤蜊義大利麵等。也可加價升級主餐包含慢燉美國和牛頰襯玉米糕、香煎比目魚、白酒蛤蜊義大利麵等，另加價980元可無限暢飲義式氣泡酒，每人1,680元起。
3.台北萬豪酒店
台北萬豪酒店20樓高空INGES Bar & Grill推出空中花園周末早午餐，使用法國巴黎Kaviari魚子醬、鹹派Quiche，還有比擬園藝美景，可以邊吃邊玩的花園沙拉，或是早午餐最想吃的蓬
4.台北美福飯店
台北美福飯店GMT義法餐廳首度推出早午餐，即日起到8月26日間，限定周末、例假日舉行都會舒活早午餐，由義大利佛羅倫斯的西餐總主廚Massimo Picci親自操刀，以自助餐料理形式提供數十道義式佳肴，包含義大利開胃小點、頂級歐陸火腿及起司冷盤、手作義大利麵、美國Prime肋眼牛排及紅鰷石斑魚等，6月17日前來電預訂，再送義大利主廚私房前菜。
5.台北文華東方酒店
台北文華東方酒店義式餐廳Bencotto推出周末義起早午餐吧，包括慢烤美國安格斯牛里肌佐磨菇醬搭西西里島珍珠麵、慢燉澳洲和牛頰佐黑松露等菜肴，每位賓客還可享用每人一份的主廚推薦主菜波士頓龍蝦佐白酒沙巴庸醬汁，供應時間早上11點半到下午2點半，每人2,380元起。
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