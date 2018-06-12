周末必備IG美照！5大飯店早午餐菜色比夢幻

2018-06-12 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



周末還沒想到要幹嘛，不如睡到自然醒，再優雅到飯店品嘗早午餐，完美度過假日！近來有不少飯店陸續增設早午餐，或是早午餐菜色升級，各種豪華菜色盡出，搶攻饕客荷包。

1.台北W飯店

台北W飯店推出升級版早午餐活動。圖／台北W飯店提供 分享 facebook

台北W飯店推出周末限定的「日安！小鮮肉」升級版，除了依然強調各種豪華肉類、海鮮，像是奢華海鮮炒蛋吧、手撕豬肉班尼迪克蛋、炸比利時鬆餅等，還有辣炒龍蝦鉗、加州風味BBQ豬肋排、澳洲香料芥末羊排、醃五花肉鳥蛋披薩、丹佛風味披薩餃等風味美食。

此外，看準現代人注重養生，特別推出新鮮輕食沙拉、思慕昔及IG美照不可或缺的水果穀麥系列優格，不用擔心對身體造成負擔。大啖海鮮、肉品以及輕食後，還有超夢幻甜點樂園，可以盡情享受「大人味」甜點，如海鹽夏威夷豆威士忌巧克力塔、台灣茶香緹閃電泡芙、焦糖蘭姆香蕉圓頂慕斯蛋糕等。每周六、日中午12點到2點半提供，每人1,680元起，若加300元可享有氣泡酒無限暢飲。

2.香格里拉台北遠東飯店

香格里拉台北遠東飯店馬可波羅義大利餐廳推出全新早午餐。圖／香格里拉台北遠東飯店提供 分享 facebook

香格里拉台北遠東飯店馬可波羅義大利餐廳從6月起，每周日上午11點半到下午2點半推出全新早午餐，以半自助式無限量提供輕食沙拉、精選湯品、義式手工甜點，還可以從眾多義式主餐中，挑選一道主餐，包含慢燉美國和牛頰襯玉米糕、香煎比目魚、白酒蛤蜊義大利麵等。也可加價升級主餐包含慢燉美國和牛頰襯玉米糕、香煎比目魚、白酒蛤蜊義大利麵等，另加價980元可無限暢飲義式氣泡酒，每人1,680元起。

3.台北萬豪酒店

台北萬豪酒店20樓高空INGES Bar & Grill推出空中花園周末早午餐，使用法國巴黎Kaviari魚子醬、鹹派Quiche，還有比擬園藝美景，可以邊吃邊玩的花園沙拉，或是早午餐最想吃的蓬

台北萬豪酒店20樓高空INGES Bar & Grill主打雙人套餐。圖／台北萬豪酒店提供 分享 facebook

4.台北美福飯店

台北美福飯店GMT義法餐廳首度推出早午餐，即日起到8月26日間，限定周末、例假日舉行都會舒活早午餐，由義大利佛羅倫斯的西餐總主廚Massimo Picci親自操刀，以自助餐料理形式提供數十道義式佳肴，包含義大利開胃小點、頂級歐陸火腿及起司冷盤、手作義大利麵、美國Prime肋眼牛排及紅鰷石斑魚等，6月17日前來電預訂，再送義大利主廚私房前菜。

台北美福飯店GMT義式餐廳首度推出早午餐。圖／台北美福飯店提供 分享 facebook

5.台北文華東方酒店