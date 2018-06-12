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毛巾不再發霉臭臭的 日本人的「養巾秘訣」

2018-06-12 12:35經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

不少旅日遊客必買的伴手禮之一「伊織毛巾」，海外首店落腳信義誠品，誠品一口氣引進多達400種品項，包括日本最受歡迎的八大系列毛巾，且全店均為100%日本製且通過今治認證。

誠品書店副總經理林婉如表示，「伊織」還是誠品第一個規劃跨足兩岸開立實體店面的代理品牌。

伊織社長村上雄二指出，伊織今治毛巾是日本傳承120年的傳統工藝，來自最大規模毛巾生產地愛媛縣今治市。一條合格的今治毛巾，須通過11項嚴格評測，強調吸水耐用以及零游離甲醛，其中5秒內毛巾碎片即能吸水迅速沉到水底的「五秒沉降法」，最為人所知。

村上雄二進一步指出，在日本最受歡迎的伊織八大系列中，最經典的是「雲の夢」系列，以「有如棉花糖般、一摸就愛上」的觸感，成為日本民眾認識伊織必入手的第一條毛巾。

此外，伊織的「毛巾品評師」神八かおり也因應台灣氣候，推薦兼具吸水又快乾的款式，而且越洗越柔軟蓬鬆。像是一面為棉、一面為紗的「海洋」系列，以及應用極甘撚技術、外型像鬆餅的「鬆餅紋」系列等，都擁有輕薄、速乾、親膚不易掉棉屑的特性。

同時，神八かおり也特別分享讓毛巾「越洗越蓬鬆」的秘訣，那就是一般民眾容易忽略的「甩乾」動作。將毛巾線圈向上並大力甩動，有助於鬆開因脫水擠壓在一起的毛巾纖維，避免失去原有的蓬鬆與柔軟。此外，晾乾也有學問，神八かおり建議以「戶外陰乾」的方式取代日光直接曝曬，避免紫外線破壞「棉」、「麻」、「絲」等天然纖維織品的彈性，破壞原有的柔軟度；若是使用烘衣機，不可同時放入過多衣物，留適當空間讓毛巾「呼吸」，打開纖維並恢復彈性，才能保有毛巾的鬆軟。

這次誠品還引進最具日本風情，且有春天感色調的櫻花系列，此系列在日本常用來做為畢業、入學的紀念禮。而愛媛蜜柑系列，則是以緹花技法呈現愛媛名產蜜柑和小鳥圖案，溫婉又多彩。同時，因應台灣高溫炎熱的氣候，誠品也引進伊織的「毛巾面膜」、「乾髮手套」等生活保養小物。

不少旅日遊客必買的伴手禮之一「伊織毛巾」，海外首店落腳信義誠品。 誠品/提供
不少旅日遊客必買的伴手禮之一「伊織毛巾」，海外首店落腳信義誠品。 誠品/提供
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雲の夢系列。 誠品/提供
雲の夢系列。 誠品/提供
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實驗五秒沉降法，表現伊織今治毛巾的強大吸水力，下為伊織今治毛巾、上為一般毛巾。 ...
實驗五秒沉降法，表現伊織今治毛巾的強大吸水力，下為伊織今治毛巾、上為一般毛巾。 誠品/提供
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愛媛蜜柑系列。 誠品/提供
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