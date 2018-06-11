香奈兒J12 Untitled限量腕表 經典再現

2018-06-11 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



無庸置疑，香奈兒一直是時代潮流趨勢的指標。自2000年誕生至今，香奈兒J12腕表一直在材質與設計上突破傳統的約束、挑戰既有傳統，已成為品牌最具辨識度的經典腕表。今年6月全球同步上市全新的兩款J12 Untitled 腕表，重新詮釋香奈兒經典的黑白代表顏色以及數字符碼，限量發行；其中黑白陶瓷馬賽克手法打造的J12 Untitled 套表，更是全球僅此一套的夢幻逸品。

黑白極簡 奢華美學

「黑色涵蓋一切，白色亦然，黑與白是絕對的完美，絕對的和諧。」香奈兒女士曾這麼說，而黑與白，也成為CHANEL品牌至今最廣為人知的經典色彩，改變了時尚史：在以繁複的流蘇、刺繡、誇張羽飾為服裝主流的爵士年代裡，香奈兒女士以一襲黑色小洋裝風靡時尚界，從此黑色便超越所有其他顏色，成為奢華的經典象徵，以其獨特魅力成為時尚的代表色彩；代表純淨的白色，更成為體現香奈兒極致簡潔美學的典範。

科技材質 時尚典範

CHANEL在2000年突破傳統腕表的既有框架，首度推出以高科技精密陶瓷打造的J12腕表，由當時鮮為人知的黑色亮面高科技陶瓷打造而成，是一款中性風格的運動腕表，開啟了全新的高科技陶瓷腕表時代；2003年，白色高科技陶瓷J12腕表登場，掀起一股白色風潮。J12的成功，讓低敏耐刮、高抗腐蝕性的高科技陶瓷不但成為當代腕表的標準配備，更成為劃時代的代表性材料。如今歷經時代的淬煉，甚至成為珠寶的材質，不論黑色與白色的J12，都是時尚人士日常穿搭、表彰自我風格的必備配件。

巧玩數字符碼

由CHANEL前藝術總監傑克海盧（Jacques Helleu）及其團隊耗時7年研發的J12運動腕表，其命名靈感來自於美洲盃（America’s Cup）國際賽船史上傳奇人物Marcel Bich男爵的帆船，代表的是專業、優雅、精準、勇氣。事實上，J12結合數字與符碼的命名，正得香奈兒女士的精神傳承：香奈兒女士視數字為一種幸運符象徵，例如風靡全球的經典「2.55」包款命名， 是因為該包款設計於1955年2月；而香奈兒女士為她於1921年推出的首款香氛命名為「No.5」，至今依舊是最膾炙人口的經典。

承襲前衛精神

J12 Untitled腕表系列，承襲CHANEL時常運用藝術圖騰符碼的手法，以大膽、前衛的手法，重新詮釋品牌經典的設計語彙，結合數字與黑白元素。J12 Untitled腕表共推出兩款作品，其中一套為全球限量共12只獨一無二的腕表，首度以黑、白色高科技精密陶瓷透過馬賽克鑲嵌的手法，組成抽象構圖，分別以1到12的數字為創作主題，而結合在一起時則呈現由香奈兒製表創意工作室所設計的延續性組圖。這也是香奈兒J12腕表推出以來，首度於基本的3針腕表上採用以往僅用於高階表款的18K白金材質，相當難得。