三星攜手金色三麥 用高畫質電視爽看世足賽事

2018-06-11 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



四年一度的世足賽即將開跑，除了趕快準備好高畫質的大尺寸電視準時觀賽之外，如果不想獨樂樂，約三五好友一同前往餐廳邊吃邊看肯定更過癮！台灣三星電子首度與金色三麥餐廳跨界結盟，即日起至7月15日止，到金色三麥全台指定9家店點，即可輕鬆享受三星全新旗艦QLED量子電視及4K UHD系列超大尺寸電視的絕佳觀賽感受。

近年55、65吋以上大尺寸電視市場正快速成長，其中運動迷們驅動的商機不可小覷，台灣三星電子消費性電子產品事業群副總經理林聖斌表示：「65至75吋以上大尺寸電視的需求量持續穩定成長，預估2018年全球整體市場55吋市佔率可達43%，65吋以上可達23%，75吋則從現有的三分之一市佔率朝50%邁進。今年QLED TV上市後表現超乎預期，預期今年會有翻倍成長。」三星大尺寸QLED量子電視及4K UHD系列，從65吋、75吋、82吋到88吋一應俱全，全系列均支援HDR雙規格和4K影像升頻技術，讓亮暗處畫面細節清晰生動，完美呈現世足賽場上的精彩表現。

除了在世足賽期間可以至餐廳觀賽，7月15日美麗華店與北中南7家指定金色三麥門市更同步舉辦冠軍之夜活動，邀請球迷前來熱血觀賽。其中，美麗華店更推出啤酒無限暢飲活動，當天入場參加冠軍預測抽獎，即有機會獲得Samsung 43吋4K UHD電視乙台；其他7家指定門市則舉辦點購500c.c.啤酒就有機會抽得Samsung 43吋4K UHD電視的好康活動，買越多抽越多，有機會把用超大尺寸觀賽的感動帶回家。