影╱Uber Eats快閃廚房 各國料理外送就吃得到

2018-06-11 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



Uber Eas 北亞第一站！台灣首推「快閃廚房」，包括泰潮、Fresh Thai、韓燒食堂、海南雞飯、港市叉燒專門店等泰式、韓式、新加坡、港式料理統統都吃得到。此外，即日起至7月8日，點餐3次就有機會得到世足盃決賽的餐廳門票。

Uber Eats今天在台灣推出「快閃廚房」記者會，該業者指出，根據餐飲產業發展調查報告指出，全球食物外送市場規模達到1千1百億美元，約3.3兆台幣，其中外送市場占整體餐飲市場1%，每年仍以3%速率成長，外送平台的成長更佔了15%。

Uber Eats台灣區總經理李佳穎表示，台灣的「快閃廚房」為北亞區率先推出的城市，Uber Eats搭配世界足球賽推出限時優惠，即日起至7月8日，只要享用「Uber Eats快閃廚房」餐點3次就有機會贏得世足盃決賽轉播之夜的餐廳門票。

Uber Eats今天也公布使用者美味大數據，數據發現最受歡迎且餐廳數量多的料理依序為台式、日式、美式以及義式，而台灣人最想吃但卻苦無餐廳外送的料理以泰式、韓式為主，其次為港式、新加坡料理，因此本次快閃廚房特別加入泰一泰雲城、泰潮、大寶南洋風味料理以及韓泰格韓式餐盒、韓燒食堂、炒吧、肉劇場、Hoken等各國特色料理。

Uber Eats表示，美食外送市場蛋黃區為大安區、松山區、中山區、信義區與中正區，即便餐廳林立競爭大，只要切入對的餐點型態，商機仍然可觀。