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經典合體！冰王蜷尾家+百年舊振南 端午節限量開賣

2018-06-11 15:03聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

蜷尾家、舊振南聯名「綠豆椪雪餅」，每份90元。圖／蜷尾家提供
蜷尾家、舊振南聯名「綠豆椪雪餅」，每份90元。圖／蜷尾家提供
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迎端午，話題不斷的台南散步甜食「蜷尾家」，今夏攜手百年漢餅「舊振南」推出限量「綠豆椪雪餅」，冰裡結合舊振南招牌綠豆椪「豆沙餡」，餅皮則由老師傅改良手工製作，打造濃濃幸福感，端午節6月16日起3天在台南兩家店販售，限量1,500組。

創立於2012年的台南散步甜食「NINAO蜷尾家」，近年站穩台南必吃冰店地位，不只有經典人氣口味，也常創新結合太陽餅、豆漿油條等懷舊台灣味，喚起記憶，讓人就算排隊也想吃，日前更與超商7-ELEVEN合作，不用去台南也吃得到，一解「冰」愁。

端午節將至，「蜷尾家」聯名老字號漢餅品牌「舊振南」，雙方合力費時逾半年推出「綠豆椪雪餅」，將常見美食冰淇淋、百年漢餅文化重新詮釋，交融成台灣夢幻逸品，每份90元。

華人冰王蜷尾家、百年漢餅舊振南聯名款「綠豆椪雪餅」，冰淇淋內餡使用整顆舊振南招牌「綠豆椪」揉入進台南在地虎山鮮乳浸置，其綠豆椪嚴選中顆飽滿綠豆，經過泡、洗、濾、蒸、壓、煮、炒繁複工序打造綠豆沙餡，酥鬆綿密；再加入手工拌炒紅土醃製鹹蛋黃及Barcadi蘭姆酒，取其鹹、香、甜，與綠豆沙清香滋味相輔相成。

此外，舊振南老師傅針對冰淇淋口感，改良經典喜餅餅皮，特地降低糖分、選用紐西蘭進口無水奶油，餅皮嘗來較原先餅皮酥脆，結合冰淇淋打造多層次口感。

蜷尾家創辦人李豫表示，創造專屬華人的冰淇淋是初衷，不斷嘗試在地食材的各種可能性，除了店內大家熟知的古早味麵茶、木柵鐵觀音外，先前快閃店也挑戰「台式早餐豆漿油條」、「台中太陽餅」等，發現年輕人依舊會有共鳴，盼透過這次合作，大家對漢餅有耳目一新的感覺，甚至開始注意百年漢餅文化。

蜷尾家2015年曾以台灣在地食材「 La Dolce Vita Di Te 爆米香荔枝蜜紅茶」奪下世界冰淇淋大賽東亞區銀牌獎，台北及上海限定店創下每日熱銷1500隻好成績，致力於將華人好味推向國際舞台。

蜷尾家Ｘ舊振南「綠豆椪雪餅」販售資訊

日期｜端午連假6／16～6／18

售價｜90元／一入

地點｜

1) NINAO蜷尾家甘味处散步甜食

台南市中西區正興街92號｜11:00~賣完為止｜每日限400組

2) NINAO蜷尾家台南安平店

台南市安平區安北路720號｜11:00~賣完為止｜每日限100組

蜷尾家、舊振南聯名「綠豆椪雪餅」包裝細緻。圖／蜷尾家提供
蜷尾家、舊振南聯名「綠豆椪雪餅」包裝細緻。圖／蜷尾家提供
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蜷尾家、舊振南聯名「綠豆椪雪餅」，端午節開賣，限量3天1,500組。圖／蜷尾家提...
蜷尾家、舊振南聯名「綠豆椪雪餅」，端午節開賣，限量3天1,500組。圖／蜷尾家提供
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「綠豆椪雪餅」將常見美食冰淇淋、百年漢餅文化重新詮釋，交融成台灣夢幻逸品。圖／蜷...
「綠豆椪雪餅」將常見美食冰淇淋、百年漢餅文化重新詮釋，交融成台灣夢幻逸品。圖／蜷尾家提供
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台南正興街NINAO蜷尾家甘味处散步甜食。圖／蜷尾家提供
台南正興街NINAO蜷尾家甘味处散步甜食。圖／蜷尾家提供
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冰淇淋端午節紐西蘭

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