親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

金正恩赴川金會自帶馬桶有原因 毛澤東曾因糞便遭竊改變歷史

4款都想要！星巴克聯名PETS ROCK出汪星人杯

2018-06-11 12:43聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

PETS ROCK + STARBUCKS 系列，6月13日販售。圖／星巴克提供
PETS ROCK + STARBUCKS 系列，6月13日販售。圖／星巴克提供
分享

星巴克（STARBUCKS）聯名向來搶手，過去曾攜手BAN.DO、Moleskine、Alice + Olivia 等推出限量聯名商品，掀起話題、引起搶購，今夏則一次推出「PETS ROCK」、「STANLEY」兩系列聯名不鏽鋼杯，汪星人變身太空人、6月13日起上市。

星巴克宣布推出「PETS ROCK」、「STANLEY」聯名杯款，6月13日起上市，售價1,250元起。PETS ROCK 由英國藝術家 Mark Polyblank、Kate Polyblank 夫婦創立，以動物外型結合各世代名人打響知名度，如女神卡卡Lady Gaga、奧黛麗赫本、麥可傑克森等，以「一切都為了尋開心」（More fun than fame）為中心創作。

星巴克這次推出4款 Pets Rock 不鏽鋼杯，包含戴有獵鹿帽的偵探、普普藝術教父、童話故事女主角及太空裝造型等，顏色奔放，頗具創意，售價均為1,380元，6月13日開賣當日每次結帳限購1個，6月14日起不受此限。

此外，同步推出「STANLEY + STARBUCKS」聯名不鏽鋼吸管冷水杯，共兩款，售價1,250元。STANLEY簡約造型兼顧實用性，此季更推出熱帶感十足設計，如繽紛大嘴鳥、代表性植物棕櫚葉等

STANLEY 品牌創辦人 William Stanley Jr. 首創真空鋼製瓶身取代玻璃，打造史上第一瓶不鏽鋼真空保溫瓶，在二戰時甚至運用於軍機標配，1960年代開始使用在客輪、火車、航空業及醫院，截至1995年創辦人獲得129項相關專利，被引薦加入全國發明家名人堂，2006年起 STANLEY 加入戶外品牌行列，隨旅人、探險家登上珠穆朗瑪峰及南北兩極。

兩款均於6月13日起在星巴克線上門市ibon-mart、博客來同步開賣。

Pets Rock Detective不鏽鋼杯，12OZ，售價1,380元。圖／...
Pets Rock Detective不鏽鋼杯，12OZ，售價1,380元。圖／星巴克提供
分享
STANLEY銀不鏽鋼TOGO冷水杯，20OZ，售價1,250元。圖／星巴克提供
STANLEY銀不鏽鋼TOGO冷水杯，20OZ，售價1,250元。圖／星巴克提供
分享
STANLEY綠不鏽鋼TOGO冷水杯，20OZ，售價1,250元。圖／星巴克提供
STANLEY綠不鏽鋼TOGO冷水杯，20OZ，售價1,250元。圖／星巴克提供
分享
Pets Rock Soup不鏽鋼杯，12OZ，售價1,380元。圖／星巴克提供
Pets Rock Soup不鏽鋼杯，12OZ，售價1,380元。圖／星巴克提供
分享
Pets Rock Rover不鏽鋼杯，12OZ，售價1,380元。圖／星巴克提...
Pets Rock Rover不鏽鋼杯，12OZ，售價1,380元。圖／星巴克提供
分享
STANLEY + STARBUCKS 系列，6月13日販售，圖／星巴克提供
STANLEY + STARBUCKS 系列，6月13日販售，圖／星巴克提供
分享
Pets Rock Ruby不鏽鋼杯，12OZ，售價1,380元。圖／星巴克提供
Pets Rock Ruby不鏽鋼杯，12OZ，售價1,380元。圖／星巴克提供
分享

星巴克太空人汪星人

相關新聞

素顏美經濟發燒 人氣保養品讓你自信秀出女神級膚況

2018-06-11 12:26

iROO南西旗艦店開幕滿月 名模王心恬現身直播走秀

2018-06-11 09:32

優人物／馮亞敏 時尚是態度也是自己的配方

2018-06-11 00:19

優人物／時尚舵主馮亞敏 品味來自時間管理

2018-06-11 00:05

王心恬「胸狠」演繹天梭表 勾動狂野賽車魂

2018-06-10 23:57

Cartier金庫揭密 女星們浮誇偷心

2018-06-10 23:47

搶搭世足熱 吃吧餐廳推「足球漢堡套餐」

2018-06-10 23:14

星夢郵輪推「尖叫旅社」主題行程

2018-06-10 23:14

北投亞太飯店夏季套餐上市 價格超親民

2018-06-10 17:42

Palladium顛覆傳統 打造史上首雙軍事概念涼鞋

2018-06-10 17:26

超人氣法國名廚來台 老饕們大喊太幸福了

2018-06-10 17:05

寶珀表推出限量潛水表 每賣一只就捐1,000歐元

2018-06-10 16:41

四大超商跟瘋世足！獨賣話題夯品、門市LIVE直播

2018-06-10 15:24

北美太子龍蝦鮮蠔饗宴 君品5人同行1人免費

2018-06-10 15:01

蔡依林加持 Gucci這款包排隊才買得到

2018-06-10 14:22

五星雙廚攜手秀廚藝！ 新竹喜來登越南美食節清爽吃到飽

2018-06-10 14:17

周末限定吃飽吃滿！ 台北W飯店自助早午餐升級登場

2018-06-10 13:43

格列佛的夢、施叔青行過洛津變劇場 戲曲中心上演

2018-06-10 12:49

穿川普女兒愛牌現身 梅根首次參加皇家閱兵

2018-06-10 12:17

香奈兒N°5 L'EAU清新晨露 2種新玩法

2018-06-10 00:14

波登、凱特絲蓓、艾維奇 名人閃亮色彩下的憂鬱

2018-06-09 23:04

因「波登、歐巴馬吃米線」爆紅　店家：我們會非常想你

2018-06-09 22:47

Mazda新引擎 走自己的路

2018-06-09 22:42

梅根最愛的8個手袋 小眾品牌讓人也想跟

2018-06-09 19:44

許瑋甯狂曬美照的巴黎街拍日記 原來私下最愛這一味

2018-06-09 17:04

婚戒新品為六月新娘圓公主夢

2018-06-09 15:55

影／台灣建築界朝聖地 王大閎自宅復刻矗立北美館旁

2018-06-09 10:01

珍珠混搭金銀黑 前衛優雅

2018-06-08 23:47

36個月熟成火腿 city' super獨家引進

2018-06-08 23:05

玩轉世界 HERMES魔術方塊上身

2018-06-08 23:05

IKEA「芒果霜淇淋」破千讚 網友：好吃到嗑了3隻

2018-06-08 22:22

叛逆的藝術限量T恤 LOEWE挑戰尺度邊緣

2018-06-08 19:40

搶攻美拍商機！ 繼光香香雞推全新飲品「桔色滿天星」

2018-06-08 18:42

愛馬仕秋冬玩轉世界 七巧板 魔術方塊巧妙上身

2018-06-08 17:54

又要排隊嗎 MONCLER藤原浩系列6月14日上市

2018-06-08 17:12

可以訓練迅猛龍！環球影城「侏羅紀世界」有4大亮點

2018-06-08 17:06

真的一筆就有型 今夏最受矚目的色彩眼線筆

2018-06-08 16:38

會考榜首愛微博、追文手 強調新世代要尊重包容

2018-06-08 15:21

少女心千層酥 Tiffany藍像「糕餅界鑽石」

2018-06-08 14:53
看更多

熱門文章

氣象局示警 致災性豪雨周三恐襲台

2018-06-10 14:31

禁用吸管該怎麼喝珍奶？ 環保署官員：用湯匙喝啊

2018-06-10 20:58

是獨立還是孤僻？12星座寂寞忍耐力大公開

2018-06-10 21:00

梅雨鋒面+西南氣流 致災性豪雨周三起恐襲台

2018-06-11 00:35

彭啟明：雨一路下到端午 把握明天好天氣

2018-06-11 09:24

止跌了！降雨解渴助稻作灌溉 石門水庫有進帳

2018-06-11 09:50

露營車客製化 室內設計師產品大受歡迎

2018-06-10 13:48

氣象局持續發布 16縣市豪大雨特報

2018-06-10 19:58

怎麼知道身體缺水了？看這些徵兆就知道

2018-06-10 20:59

數字會說話 蕉價為96年以來10年同期新低

2018-06-10 22:02

下午對流旺 16縣市大雨特報

2018-06-10 15:39

對流雲系旺盛 全台16縣市大雨特報

2018-06-10 16:16

低壓帶影響…白天天氣不穩 出門記得帶雨具

2018-06-11 04:46

雨雖然下了 但是台南人看到這張圖好心酸

2018-06-11 11:28

人真的是水做的！一天該喝多少水報你知

2018-06-10 21:00

嘉義縣地震規模3.6 深度僅7.9公里

2018-06-10 16:58

健康相談室／選對食物 吃出易瘦體質

2018-06-10 13:12

今日星座運勢／金牛 人際帶來機會 也會有所妥協

2018-06-11 00:00

蔡依林加持 Gucci這款包排隊才買得到

2018-06-10 14:22

不鏽鋼吸管太髒不要用？網友3點反駁：自己不刷怪吸管

2018-06-11 10:51

氣象局警告：周四開始 連4天有豪大雨機率

2018-06-11 10:16

台灣還在戒嚴嗎？二行程車友周日上凱道傳遭警關切

2018-06-11 11:14

新二氧化碳減脂法 瘦身短期有效

2018-06-10 16:04

馬力斯變中颱 朝日本東方海面行進

2018-06-10 20:57

別再拍了！高雄輕軌軌道區拍照 最高罰7500元

2018-06-11 11:05

超療癒！狗狗做瑜伽 人狗都紓壓

2018-06-11 07:59

心情點滴／台北的回憶

2018-06-11 06:00

生活點滴／恩典牌家具

2018-06-11 06:00

經痛時怎麼辦？專家建議這招最有效

2018-06-11 11:43

乾旱造成害蟲爆發茶葉產量受損 這位茶農卻異常開心

2018-06-11 11:42

周末限定吃飽吃滿！ 台北W飯店自助早午餐升級登場

2018-06-10 13:43

Palladium顛覆傳統 打造史上首雙軍事概念涼鞋

2018-06-10 17:26

端午連假出遊恐泡湯 13日起大雨至少5天

2018-06-11 08:36

生活趣聞／養花達人之謎

2018-06-11 06:00

本周降雨多 空氣品質不錯

2018-06-11 05:00

影／桃機2航廈新增報到櫃台 北側擴建區展開試營運

2018-06-10 16:58

技職教育不只是工具 8國手合組「全能校園改造王」

2018-06-11 04:37

13日起全台防大雨 中南部小心旱災變水災

2018-06-11 02:50

打呼睡不好 他靠戒20多年菸癮找回好精神

2018-06-10 16:13

安寧療護接受度低 醫師籲：增健保補助

2018-06-10 22:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top