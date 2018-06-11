4款都想要！星巴克聯名PETS ROCK出汪星人杯

2018-06-11 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



PETS ROCK + STARBUCKS 系列，6月13日販售。圖／星巴克提供 分享 facebook

星巴克（STARBUCKS）聯名向來搶手，過去曾攜手BAN.DO、Moleskine、Alice + Olivia 等推出限量聯名商品，掀起話題、引起搶購，今夏則一次推出「PETS ROCK」、「STANLEY」兩系列聯名不鏽鋼杯，汪星人變身太空人、6月13日起上市。

星巴克宣布推出「PETS ROCK」、「STANLEY」聯名杯款，6月13日起上市，售價1,250元起。PETS ROCK 由英國藝術家 Mark Polyblank、Kate Polyblank 夫婦創立，以動物外型結合各世代名人打響知名度，如女神卡卡Lady Gaga、奧黛麗赫本、麥可傑克森等，以「一切都為了尋開心」（More fun than fame）為中心創作。

星巴克這次推出4款 Pets Rock 不鏽鋼杯，包含戴有獵鹿帽的偵探、普普藝術教父、童話故事女主角及太空裝造型等，顏色奔放，頗具創意，售價均為1,380元，6月13日開賣當日每次結帳限購1個，6月14日起不受此限。

此外，同步推出「STANLEY + STARBUCKS」聯名不鏽鋼吸管冷水杯，共兩款，售價1,250元。STANLEY簡約造型兼顧實用性，此季更推出熱帶感十足設計，如繽紛大嘴鳥、代表性植物棕櫚葉等

STANLEY 品牌創辦人 William Stanley Jr. 首創真空鋼製瓶身取代玻璃，打造史上第一瓶不鏽鋼真空保溫瓶，在二戰時甚至運用於軍機標配，1960年代開始使用在客輪、火車、航空業及醫院，截至1995年創辦人獲得129項相關專利，被引薦加入全國發明家名人堂，2006年起 STANLEY 加入戶外品牌行列，隨旅人、探險家登上珠穆朗瑪峰及南北兩極。