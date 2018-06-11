陽光、沙灘、比基尼！ 異國風情、熱帶雨林泳裝穿上身

2018-06-11 14:28 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



WET時尚泳裝的特色是，晚上只要搭配罩衫、披巾或圍裹裙，就是一套可以穿去參加泳池派對的禮服。 WET／提供 分享 facebook

異國風情、熱帶雨林 上身

天氣轉熱，不少女性朋友們已經開始計畫，如何悠遊於陽光海灘、派對池畔、度假躺椅間？又加上國人前往海島國家度假的比率逐年提升，女性選擇穿上比基尼大方展現窈窕身材也越顯頻繁，讓今年的泳裝市場格外熱鬧，除專業泳裝，內衣品牌、平價時尚都有泳裝新品陸續推出。加州時尚泳裝品牌WET今年從禮服設計的巧思、巴西機能面料、印度手工刺繡等三大要素著手，結合流蘇、褶邊、蕾絲和潛水布元素，強調「訂製時尚」的精品級性感。

ROXY最新的「POP SURF - 海洋藍調」系列，採用時下流行的Mashed-Up Print混搭印花的方式。 ROXY／提供 分享 facebook

WET品牌行銷經理Sandy表示，WET時尚泳裝的特色是，白天在海邊沙灘戲水後，晚上只要搭配罩衫、披巾或圍裹裙，就是一套可以穿去參加泳池派對的禮服。2018年春夏，WET共推出「個性甜美」、「狂野率性」、「都會時尚」和「度假風情」四大系列款式時尚泳裝。

另一精品泳裝則是來自紐西蘭的MoonTide，今夏進駐新光三越信義新天地A11，帶來多款最新設計泳裝。本季，MoonTide以「摩洛哥異國風情」和「運動時尚混搭風格」為二大主軸，其中在摩洛哥異國風情部分，設計師從獨特異國氛圍的中東市集中獲得靈感，選用不同部落的文化元素，將摩洛哥風情與波斯色彩與非洲藝術圖騰，以搶眼鮮明的色塊融合於泳裝面料中，除了以單色搭配，也可嘗試印花與印花相互混搭，還有部分款式採雙面可穿搭設計。

訴求專為亞洲女孩量身設計的WAVE SHINE，今夏強打熱帶雨林風格，並有獨家罩杯升級專利能讓罩杯瞬間激升兩個Cup。 WAVE SHINE／提供 分享 facebook

此外，今年夏季不可或缺的水手條紋元素，則大量被MoonTide運用在運動時尚混搭風格的泳裝新品上，以高明度的彩色條紋與對比用色，並搭配上拉鍊細節，運動感十足。

訴求專為亞洲女孩量身設計的WAVE SHINE，今夏強打熱帶雨林風格，採用流行的純色基調，串聯枝繁茂密的叢林元素，創造出多彩的花葉圖騰樣貌，並強調罩杯、布料、設計三大升級，除了獨家罩杯升級專利能讓罩杯瞬間激升兩個Cup，並提供上、下半身超過100種款式，讓消費者可以隨心所欲自由搭配。

海洋藍調、復古雪紡 浪漫

ROXY最新的「POP SURF - 海洋藍調」系列，則是採用時下流行的Mashed-Up Print混搭印花的方式，將海水藍及珊瑚粉以不對稱的色塊揉合夏威夷扶桑花，恣意堆疊出自信又浪漫的風格，其泳衣並採用XTRA LIFE LYCRA，強調材質的延展特性，訴求貼身舒適，三角式比基尼及連身裸背式泳裝都有。

甜美一字領多層雪紡比基尼。 PEACH JOHN／提供 分享 facebook

日本人氣內衣品牌PEACH JOHN，今夏也推出多款造型泳衣，從復古、性感到可愛的款式都有，且部分款式還是海外限定款，連日本也買不到。特別值得一提的是，PEACH JOHN的每一款泳衣都附有可拆式立體胸墊維持胸型，可以讓消費者自行搭配以達到理想的弧度。

除甜美無敵的雪紡比基尼和復古優雅的U型美背連身泳裝等款式外，PEACH JOHN還特別推出「比基尼沙龍泳裝組」，對於在意太性感又想感受穿比基尼效果的女生，可以嘗試這款附有沙龍的設計，能自行穿出喜歡的造型，覆蓋在意的位置，讓巧露性感的妳也可以很自在。

H&M泳裝則在今年夏季首次使用永續材料，運用回收聚酰胺和再生聚酯製成。而永續材質泳衣系列包含一件式摺邊及大膽的側邊剪裁，兩件式交叉肩帶背心及鏤空剪裁設計，以及金圈綁帶細節比基尼，整體系列以紫紅色及亮黃色等活潑色調，和黑色及綠色底調的超現實花園花卉印花為主。