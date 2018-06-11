因為愛吃所以創業！果乾巧克力酸甜滋味深得客人心

2018-06-11 14:28 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



來自香港的林智恆與台灣女生郭玲安一起攜手創業，製作果乾巧克力。 郭玲安／提供 分享 facebook

微酸的果乾裹上香甜巧克力，酸酸甜甜的滋味，讓人吃了一片還想再來一片，韓林優品負責人林智恆和郭玲安夫妻，因為喜歡吃，自己動手做果乾巧克力，進而興起創業念頭，一開始在網路銷售，再切入婚禮派對禮物，還獲得外貿協會邀請參加今年度的伴手禮展，讓小夫妻的創業之路如同他們手作果乾巧克力一樣，酸中帶甜越走越有滋味。

林智恆來自香港，之前在香港與友人合資開設髮型工作室，郭玲安則從事過百貨、珠寶等行業，兩人都從未接觸過吃的工作，韓林優品是他們首次嘗試自身專業領域外的行業。

郭玲安因為自己愛吃白巧克力，但在台灣買到的白巧克力總覺得太甜太膩，也沒有太多變化，就動手做，加入果乾平衡後的酸甜清爽，讓不愛吃甜食的林智恆頻頻稱讚，在兩人打算創業的時候，決定以果乾巧克力出發。

雖然是食品業的門外漢，但有鑑於近年層出不窮的食安問題，兩人確定要把「食的安全與客人的安心」擺在第一位，他們想給消費者不同於以往的手作商品，除了食材可溯源與成分製程清楚公開，也將產品送交第三方SGS檢驗，希望提供兼具美味與安心的產品。

相思雷夢藍蝶豆桂花巧克力檸檬片，售價495元。 韓林優品／提供 分享 facebook

自喻甜食界農夫

因為非科班出身，郭玲安自認比較像是甜食界的農夫，韓林優品的商品呈現原始反璞歸真樣貌，使用天然水果低溫烘乾法，搭配法國巧克力，沒有什麼黃金比例，也沒有特調秘方，所有的做法都是自己買書和上網查詢，以及不斷嘗試巧克力調溫方法。

取名韓林優品則是因為林智恆從以前就想過，如果有天要開設一間公司，就要用媽媽（姓韓）和自己（姓林）的姓去命名，優品是對自己的期許，不將商品設限在果乾巧克力，未來會有很多的可能。

茶梨王子低溫研磨紅茶果乾巧克力磚，售價405元。 韓林優品／提供 分享 facebook

果乾 低溫烘乾

目前韓林優品主要商品分成兩部分，果乾巧克力磚和巧克力果乾片，主要以法國百年品牌cacao barry的調溫巧克力為基底，果乾部分選用可溯源或載明產地的水果，製作時郭玲安注重清洗過程，先浸泡小蘇打水後再刷洗，保留營養成分較果肉更多的果皮，並以40度低溫烘乾，讓客人吃到的不僅是外觀美麗療癒的果乾巧克力，也保留更多營養素。

初期韓林優品只是在網路上試賣（FB及IG），郭玲安一邊分享製作相片，一邊摸索行銷方式，沒有特別做廣告，幸運獲得不少網友支持，很快地回本了；但是蜜月期一過真實的考驗就來了。

粉紅泡泡草莓蹦米香果乾巧克力磚，售價441元。 韓林優品／提供 分享 facebook

客戶暖心支持

林智恆和郭玲安並未因此放棄，因為持續有客戶暖心支持，印象最深的是前年一個女孩吃過果乾巧克力後，上傳訊息到粉專告訴郭玲安，「真的好好吃！跟外面的完全不同！拜託你們一定要繼續做下去。」今年，這個女孩又傳訊息到粉專，告訴郭玲安她要結婚了，決定將婚禮小物交由韓林優品製作。

因為沒有砸錢在廣告上，許多新客戶是在婚禮或派對上，拿到韓林優品的產品而主動找上門，讓郭玲安相信把東西做好，自然會吸引理念相同的客人。

2017年韓林優品成立了自己的官網，也在當年底開設自己的店面，郭玲安說，買了店面之後經濟壓力變大，所以今年嘗試參加市集與展覽，透過直接接觸消費者，把品牌推廣出去，自己目前白天也還在會計事務所工作，下午到店面，晚上回家再趕做客人的訂單。