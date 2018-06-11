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李嘉誠投資她 台灣女孩創業之道：找比你強的人

2018-06-11 11:19聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

吳采頤今天到北醫大跨領域學院分享「從醫技到科技」的跨域經驗。記者馮靖惠／攝影
吳采頤今天到北醫大跨領域學院分享「從醫技到科技」的跨域經驗。記者馮靖惠／攝影
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31歲的台灣女孩吳采頤，北醫大醫技系畢業後，前往美國紐約大學攻讀音樂科技碩士。有天在租屋處用筆電看電影《變形金剛》時，差強人意的音效讓她興起研究突破音響器材限制的想法。她自學程式語言C++，寫出一個能即時輸出Ambidio（虛擬環繞音響）音效的程式。吳采頤的求學路「超展開」，不斷擴展眼界和交友圈，不停問他人想法，並勇敢做決定，就是她的成功之道。

吳采頤今天到北醫大跨領域學院分享「從醫技到科技」的跨域經驗。身為Ambidio創辦人，吳采頤在就讀北一女時加入熱音社擔任吉他手，畢業後進入北醫大醫檢生技系。吳采頤說，她讀北醫時的生活「超展開」，一邊榮總實習，一邊教吉他。起初她並沒有決定要完全走上音樂這條路，直到大四實習，面對一個白血病孩童的病逝，讓她發現自己無法承受「離生死太近」的壓力。

因此，她決定開始唱歌、寫歌賺錢，之後決定去紐約學音樂。吳采頤說，她覺得用音樂其實也可以治癒很多人，帶給很多人快樂。 

吳采頤發明的聲音科技「AMBIDIO」可以讓一台普通筆記型電腦、手機呈現360度全方位聽感。她四處與朋友分享，「這東西很酷，你要不要看看？」之後，她便與三位同樣來自台灣的三位台大電機幫男孩，在2104年美國洛杉磯創立聲音科技公司「AMBIDIO」，是華人首富李嘉誠第一個投資的台灣公司。

大學沒有修過程式語言的吳采頤，最後卻以寫程式創業。吳采頤認為，時代變得很快，做事情的「方法」最重要。例如，如何把大量的資訊梳理成邏輯合理的簡單架構，用最少篇幅寫出重點，這可以應用到所有領域。

她出國之後，才發現過去看的東西太少，她今天跟北醫大學弟妹分享心得，大學需要跨領域學程或是產學合作，讓眼界變大。

創業強調團隊合作，吳采頤建議，利用大學時期，多出去認識人，擴散交友圈，「就算是酒肉朋友，以後也有可能對你有幫助。」認識的人越多，以後會幫你的人也可能越多。另外，「找比你強的人」，團隊中一定要有某個領域比你強的夥伴，例如很會查資料、寫程式。

吳采頤（左）今天到北醫大跨領域學院分享「從醫技到科技」的跨域經驗。記者馮靖惠／攝...
吳采頤（左）今天到北醫大跨領域學院分享「從醫技到科技」的跨域經驗。記者馮靖惠／攝影
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