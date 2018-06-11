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法網／納達爾空前11冠 網壇史上第2人

優人物／時尚舵主馮亞敏 品味來自時間管理

2018-06-11 00:05聯合報 錢欽青袁世珮／採訪 袁世珮／撰稿

馮亞敏每周上花市，為生活創造更多美感。 攝影／陳立凱
馮亞敏每周上花市，為生活創造更多美感。 攝影／陳立凱
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馮亞敏穿行於花市，繁花嬌媚、綠意沁人中，她挑選了自芬芳的尤加利葉、又從嬌貴的玫瑰理解「人自爭艷」的道理，綠綠的新文竹則是為了柔和牡丹的霸氣。

她優雅地買花、插花，換裝完，變身俐落的喜事國際執行長。

時尚與品味，當然不只是衣香鬢影、杯觥交錯。「品味，就是來自時間管理」，這位在生活裡找美感的「時尚舵主」如此下注腳。

一到工作上，馮亞敏展現專業度。 攝影／陳立凱
一到工作上，馮亞敏展現專業度。 攝影／陳立凱
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人生整理術 主婦變主管

「很多人說的品味，都是浪漫感性，但我要兼顧家庭、工作和自己的人生。」馮亞敏說：「有自己，才能把我的時間管理好，才能把所有事情做好、把人生過得很愉悅，那才叫做有品味。」

馮亞敏管理著「團團」品牌，還有代理了21年的Camper、18年的45rpm，以及法國百年香氛等多種國際品牌，統領擁有115名員工的選品王國。還要管理四人之家。

馮亞敏展現工作專業。 攝影／陳立凱
馮亞敏展現工作專業。 攝影／陳立凱
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在這一切之前，她是家裡的小女兒，陪著媽媽幫姊姊做家政，出社會後從百貨公司櫥窗設計做起。婚後，還停下腳步，當了7年的全職主婦，「那段時間，我整理好我的人生和家庭。」

馮亞敏描述那時，一天早、中、晚餐、點心加消夜要做5餐，學會提前做足準備才能在半小時內上菜、學會時間分配；還因此形塑出自己的理性面，她愛孩子，但不要孩子黏著她，「兒子兩歲時，我的這種感覺很強烈，我那麼愛他但我又常常出國，怎麼辦？只好訓練他們獨立。」

「人家說，『見山不是山』，我經過家庭的『見山不是山』，慢慢地改變了。」馮亞敏說：「在那之前，不知道人生是什麼，當然見不到山，後來把人生都整理好了。」休息7年後，回到職場的馮亞敏示範著時間管理的品味能力。

達利的雙人沙發很有趣。 攝影／陳立凱
達利的雙人沙發很有趣。 攝影／陳立凱
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巴黎的桃紅沙發，與達利的矮几與單椅。 攝影／陳立凱
巴黎的桃紅沙發，與達利的矮几與單椅。 攝影／陳立凱
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擁桃紅沙發 打造家的夢

桃紅色的沙發，為家帶來一抹愉悅。

8年前，馮亞敏飛抵巴黎與先生宋毅會合，一下機就說：「我想要一張桃紅色的沙發。」當年這個連自己都意外的色彩選擇，如今成為客廳主角，宋毅為極長的沙發設計了背後的書架與燈光，氣氛cozy。

桃紅招來桃紅，抱枕也不知不覺間以桃紅為主，甚至在餐桌旁，還有另一張桃紅雙人座。

馮亞敏笑談起這因緣。幾年前進口了達利基金會的幾件訂製家具，但這張雙人椅的材質不適合放在店面，最後移回家，「兩個桃紅沙發，一個來自法國、一個來自西班牙，很有意思，完全沒有規畫。」

雙人座像被女人的手環抱著；而一張茶几是以手、腳充當几腳，一張單椅只有三隻椅腳，椅腳還穿著高跟鞋。cozy氣氛延伸到廚房，料理台、中島與一張小小餐桌，全家常在這裡吃晚餐，與牆上色彩明亮的派對畫相呼應。

能凝聚家人的廚房，料理也很重要。馮亞敏是婚後才開始練廚藝，「我們學創意的人都很會擺盤，但菜不一定好吃，先生剛開始是不吃的，他不必大餐，但要有『所以然』。」

幸而，馮亞敏跟婆婆學北方菜、韓國菜，跟媽媽學湖南菜和江浙菜，後來又買了「傅培梅家常菜」，練出不少拿手菜，五花肉紅燒墨魚、魚子蒸蛋、泡菜燉肉、燒臘飯、紅燒鮑魚，她買菜前會先整理過，一星期的量會考慮誰出國誰回國，要做什麼菜、燉什麼湯。

她回想，當初和婆婆學做泡菜時，「才發現富貴人家吃的泡菜材料跟我們普通人不一樣，光說蔥薑蒜，就好像只是炒一道菜，但講到蘋果、水梨、松子，整個就優美了。」

結論是，「我覺得每件事都可以找到這些優美的地方。」

愛美好生活 不需要紓壓

馮亞敏在生活裡找優美。只去真正喜歡的咖啡店喝咖啡，喜歡喝茶，收周賢榜的自然茶，也喝六堡茶、六安茶等老茶，2005年曾收過一批。

她喜歡中國茶，夫妻倆會泡茶對飲，她最近也迷陳皮，到處找最棒的陳皮，要練習入菜。

全家有年度旅遊計畫，馮亞敏也常因公到最愛的城市巴黎，常常多留個兩三天，隨意走走，常住Park Hyatt，若住香格里拉，就去bar坐坐。

「我喜歡美的東西、我喜歡美好生活。但我不喜歡小確幸這樣的形容詞，會把人的思維跟格局變小。」馮亞敏也不喜歡「壓力」或「紓壓」這類字眼，「這是我的生活態度，我不需要紓壓，只要把事情安排好，我不認為有壓力。」

插花就是她的生活態度，要家人感覺開心、幸福。買菜、買花都自己行動，時間掌握最有效率，插好花，10點上班、中午回來吃飯，飯菜是前一天就準備差不多了，早上交代阿姨再熱一熱。

下班回家，老公、孩子喊餓，馮亞敏就變出食物點心、讓家人抬眼就有漂亮的花可看，飯後再陪先生在敦化南路上散步1小時、走個8000步，直到夜深人靜時作筆記整理一天，「否則會覺得那天好像有功課沒有做完。」

馮亞敏說，從感性面來說，品味來自生活點滴日常的累積，是個人的選擇；如果從理性來看，就是管理時間，「真正有品味的人，時間管理一定要好，所有事有沒有做到位、夠得體，那才叫做品味。」

馮亞敏熱愛插花。 攝影／陳立凱
馮亞敏熱愛插花。 攝影／陳立凱
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插花憑直覺 開心就好

馮亞敏說：「就像插花，按照我的經驗和美感，應該要有自己的態度吧，沒有辦法被綁住。」

做的是和美有關的行業，不曾拜師學藝的馮亞敏憑著直覺，「插花跟我吃飯一樣，大口吃、大手插，不要太去琢磨，開心就好。」她喜歡明亮大器的花與樹，每周都上內湖花市，花幾百元，回來隨意插出兩、三盆花，「讓家裡看起來很有生命力」。

馮亞敏甚至從歐洲搭一早抵達的班機返台時，擔心回家會打擾大家睡覺，就拉著行李直接上花市，買了花、回家插好，家人也醒了，一起在花前吃早餐。

訪問這一天，馮亞敏買了牡丹和玫瑰等花材。牡丹美得有氣勢，但覺得女人有時需要一點溫柔，所以配上新文竹；玫瑰則一大把再配上尤加利葉。空氣裡盡是尤加利葉的氣味。

時尚女王擺弄著餐桌前的玫瑰，「玫瑰很嬌美，我沒有那麼女性，應該是比較接近樹的感覺。」這是上班前再做一點的調整，接著她便要變身做決策的CEO。

轉換間，還是那一句「要靠自己整理過。」馮亞敏說：「我希望大家正面看待生活，生活並沒有那麼難。」

婆婆巴黎法國

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