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法網／納達爾空前11冠 網壇史上第2人

優人物／馮亞敏 時尚是態度也是自己的配方

2018-06-11 00:19聯合報 錢欽青袁世珮／採訪 袁世珮／撰稿

統領選品王國，馮亞敏品味精準。 攝影／陳立凱
統領選品王國，馮亞敏品味精準。 攝影／陳立凱
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台北時尚圈的CEO現身時，並沒有危顫顫的高跟鞋，而是以輕鬆不失品味的川久保玲T恤，展現生活感；場景轉到公司，她一身西裝代表專業度，往下看，卻是俏皮的鞋子。

「時尚就是一種態度。」馮亞敏說：「就是我自己的配方。」

馮亞敏一身正裝，但踝靴創造了驚喜。 攝影／陳立凱
馮亞敏一身正裝，但踝靴創造了驚喜。 攝影／陳立凱
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T恤配皮衣 創造me only

「所謂態度，就是環境養成的行為模式、你的表達方式。」馮亞敏以最簡單的「me too」vs.「me only」來對比流行與時尚，前者是跟隨、後者是獨有，「時尚就是你對事情的敏感度、對生活的想法，要如何呈現出來。」

例如當年去談45rpm代理，馮亞敏以品牌的T恤配上自己的皮衣，就是「me only」，是自己的配方。

生活上實踐品味與時尚，她說：「我在選擇時已經在思考，這個東西進來我家，會不會穿、會不會用，這些東西的組成就會變成『me only』。」

時尚還需要「得體」二字。她認為，台北滿生活化的，穿太正式反而奇怪，所以她平常穿川久保玲的T恤，自在又當代；當她換上正裝，有趣的踝靴創造了驚喜，穿起來更自信。

「『Me too』感覺比較保險，但視覺上真的比較麻痺。」馮亞敏隨手拿下架上代理的法國休閒包，彩色的，又變化了一套個人的新配方。

馮亞敏代理百年香氛品牌。 攝影／陳立凱
馮亞敏代理百年香氛品牌。 攝影／陳立凱
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穿著有配方 不忘專業感

從小就喜歡打扮，馮亞敏偏好素雅、舒服感；進到時尚產業，接觸到更廣大的世界，還有奧黛麗赫本、賈桂琳這些role model，讓她對自己有一些要求和想像，慢慢學習身上衣著該如何組成。

馮亞敏20幾歲時喜歡日本品牌，那是川久保玲等人將解構帶向世界的年代；30歲時對歐洲品牌有了些接觸，懂得欣賞Armani、Romeo Gigli、Versace。

她分析，日本善於棉的處理、年輕人的服裝，穿起來顯得年輕，歐洲品牌有時顯成熟，但外套和洋裝很大器、能修飾身材。於是歐洲品牌的外套和洋裝、日本的T恤，mix and match成她的穿搭配方。

「你要先認識自己，身材、髮型、生活和工作環境。」馮亞敏提出配方的原則：「我的工作是創意與管理各半，在做管理、在跟品牌溝通時，要怎麼樣在這個場合得體出現？要穿出專業感，而不是穿得很花俏，讓人忘記了我的專業。」

因為都是整理過的配方，馮亞敏10年、20年前的衣服可能都還在，「我一直認為，過去的東西是一個基礎，但如果不用當代的東西，幾乎就是往後退，就永遠是一個樣子。我想這樣也是時尚的概念。」

要接納新的東西。她在時裝周、在社群媒體上關注趨勢，「找到比較適合的，為自己組合這一季的穿著。」其中，她的衣櫃裡一定有小西裝，也會更新新款小西裝，保有個人風格但也有新鮮感；還有很多踝靴，如Martin Margiela。

好的香氛，會帶給使用者想像。 攝影／陳立凱
好的香氛，會帶給使用者想像。 攝影／陳立凱
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生活中體驗 合作重情義

「我生活的各個層面成就了我選品的方向。」馮亞敏說。公司有30幾個品牌，以歐洲和日本為主，光是Camper就合作了21年，在這個利益重於情義的年代，真的難得。

當年，馮亞敏對這品牌一見鍾情，就以書法寫了一封企畫書，以在地思維表達她對這個品牌的認識與想法，成功打動對方，至今雙方家族二代、三代都成了朋友。

代理日本服飾時，馮亞敏T恤、牛仔褲配皮衣的穿法，讓對方覺得穿出了品牌未來想要的方向，也是一合作就18年。

正如同日本神社來的石頭成為日本服飾店面的陳設，馮亞敏的「到位」堅持，也延伸到2016年新代理的法國百年香氛，畫教堂的法國老工匠帶兩位學徒來台，花了兩星期畫店面的天花板，櫃子是法國材料運來組裝，重現法式老藥妝店的氣氛，「他們是帶著文化跟美感歷史而來。」

她拿起最喜歡的一款味道，含紫羅蘭跟向日葵的「秘魯香水草」，揣想著彷彿身在巴黎高級飯店的味道，「用一塊肥皂就能想像一個空間，這是以前不曾有的感受。」但最滿意的，還是品牌基於信任，將代理交給首度經營美妝品的她。

講究美感，連包裝也不隨意。 攝影／陳立凱
講究美感，連包裝也不隨意。 攝影／陳立凱
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時尚吸引力 內涵擺第一

從當年設計櫥窗，到如今的代理王國，馮亞敏也說：「當年也沒想到，人生有很多事情不能想、不能算。」但她建議年輕人該先想好，要知道自己未來的位置，「我在時尚產業做了30幾年，如果要換跑道，整個人脈是斷掉的。所以要有一個想法，立一個志向，想往哪裡走，去學專業。」

30多年經驗，馮亞敏對時尚業有觀察，因而也有憂心。她很早就說國際時尚向東移，今年更發現，不必10年、不只東移，而是根本「去中心化」，「像英國的梅根王妃，國際時尚都急著把衣服送到她面前，梅根個人魅力變成了時尚中心。台灣很可惜的是產業鏈沒有整合。」還可惜沒有談判的人才。

馮亞敏也觀察到，台灣還欠缺成熟女人的味道，只一味地講年輕化，「在時尚這個產業，吸引力很重要，品味養成之後成為具吸引力的人，而不是露多少。法國女生哪有天天在露？」

時尚女王對於台灣品味的期許：「有吸引力的還是在內涵。」如她這樣的女子，懂得為自己內在與外在，調配出最適的配方。

法國西裝女王

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