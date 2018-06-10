北投亞太飯店夏季套餐上市 價格超親民

2018-06-10 17:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



北投亞太飯店綠漾餐廳涼夏套餐6/1起全新上市，嚴選當令當地鮮活食材，中西主廚聯手打造兩套海陸雙主菜精緻佳餚，綠漾套餐NT$980元；迎曦套餐NT$1,280元。

綠漾餐廳涼夏新套餐6/1起全新上市，中菜西吃新亮點，中西料理手法完美融合，嚴選當季當地鮮活食材，經典中菜食材搭配法式風味，法式創意手法蘊涵中菜內涵，中西主廚聯手打造涼夏中華創意料理，兩套海陸雙主菜精緻佳餚，綠漾套餐NT$980元、迎曦套餐NT$1,280元。

前菜部分綠漾開胃碟帶入法式創意手法，強調醬汁的搭配，腰果蝦丸外表酥脆內餡多汁，用鮮蝦先打成泥，襯以海鮮雞尾酒醬汁，口感獨特；干貝培根，選用新鮮北海道干貝底下襯以蜂蜜芥茉醬，甘甜爽口；烏魚子包裹新鮮蔬菜襯以酪梨醬，清新香甜；和風鮑魚襯以薑汁和風芝麻醬，風味特佳;依不同的食材搭配不同的醬汁，豐富多層次感注入新意。

經典的港式煲湯「瑤柱海皇羹」以及「竹笙紅燒翅」，選用上等的海鮮食材，日本干貝、鮮蝦、上等排翅等，港式高湯以及晶華火腿和老母雞熬煮一整天，經典入味港式海鮮煲湯。

中西融合海陸雙主菜部分，綠漾套餐NT$980元，「南瓜金湯大明蝦」，選用日本南瓜佐以紅羅蔔和鮮奶油，熬煮二至三個小時，口感濃郁醇厚，佐以陽明山蘆筍，法式風味迷人。

「迷迭香燒豬腱骨」，選用豬腱骨搭配迷迭香的創意料理手法，迷迭香香氣十足，豬腱骨厚實焦脆，香烤12~13分鐘，減少油膩感，豬腱骨迷迭香的創意料理組合，口感夠味餘韻繚繞，創意吸睛。

迎曦套餐NT$1,280元，其中最驚豔亮點的主菜「薑蔥波士頓龍蝦」經典港式做法，粵式口味，選用高檔波士頓龍蝦食材，運用北投在地的薑蔥以及香菇爆香提味，香氣十足，薑蔥提味具有畫龍點睛的作用，是一道地經典港式海鮮驚艷料理，澎派上菜。

「法式紅酒羊小排」，選用紐西蘭羊小排，肉質純正，以紅酒燴煮一個小時左右，口感鮮嫩，風味醇厚，以西式料理的手法表現出箇中精髓。

「荷葉香珍飯」，師傅自製的米糕，以台式油飯的做法，加入肉絲、魷魚、香菇以米酒一起熱炒，口感Q彈黏密，吃得出米飯的香氣。最後佐以當季新鮮水果以及師傅特製的手工美味蛋糕當作驚喜，畫下完美的句點。