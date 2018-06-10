格列佛的夢、施叔青行過洛津變劇場 戲曲中心上演

2018-06-10 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



文學劇場、說唱藝術、馬戲大觀、兒童科幻……盛夏炎炎，位於捷運芝山站旁的台灣戲曲中心對準兒童、青少年、親子家庭等群眾，端出「夏日生活周」，讓不同年齡層都可選擇所好。

首先上場的「仲夏文學劇場」，由德國藝術家奧爾貝特的《格列佛的夢》打前鋒。該作靈感來自愛爾蘭作家史威夫特幻想小說《格列佛遊記》，是齣完全由「機器」操控「偶」演出格列佛四段旅程的四幕「歌劇」，本次為求更因應而同群眾，將演出三段旅程「特別版」。

全劇最特殊的是都由機器裝置演出，裝置由30幾位藝術家從無到有共同打造，運轉精緻巧妙。裝置一啟動，這個由機器組成的小宇宙就開始運轉，呈現出格列佛在不同星球上遇到的權力之戰、永生誘惑、死亡思索，不但不詭譎，還有Google Earth、Google Map等科技配合，加上巧妙的肢體與投影技術，觀賞過程愉悅。

國際經典作演繹外，明華園風神寶寶兒童劇團改編本土童書作家哲也的奇幻作品——晴空小侍郎之《明星節度使》，融合「電動遊戲沉迷」現象，透過傳統戲曲元素向小觀眾們傳達「每個選擇都是我的責任」的成長主題。

給大朋友看的則有江之翠劇場改編自作家施叔青「台灣三部曲」的首部小說《行過洛津》，該劇用實驗戲劇結合南管，舖展出嘉慶咸豐年間的鹿港興衰，全劇傳統與現代並陳，還有獨具韻味的泉州聲調帶領觀眾進出戲裡戲外。

「夏日來說唱」則有兩種選擇，分別是曾獲金曲獎「最佳傳統音樂詮釋獎」及「最佳原住民語專輯獎」的泰武古謠傳唱，帶來《斜坡上的夏末秋初》，以純淨樂音呈現排灣族生命情感與生活方式；台北曲藝團《說唱玩國》針對青少年設計，用「快樂FUN 暑假」為主軸，用相聲拼貼出暑假訪友、在家手遊、出國旅遊、返校等暑假活動浮世繪，笑點橫生。

「夏日瘋馬戲」由FOCA福爾摩沙馬戲團以吳承恩《西遊記》一到七回情節製作全新新馬戲《悟空》，將戲曲中心舞台變身花果山樂園，讓觀眾看悟空如何藉水簾瀑布般的綢緞垂吊，又如何把雜耍道具化為兵器。全劇馬戲表演項目另有大環、地圈、翻滾特技等，包你看得目不暇給。