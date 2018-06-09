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法網／哈蕾普終結無冕后 笑納生涯大賽首冠

波登、凱特絲蓓、艾維奇 名人閃亮色彩下的憂鬱

2018-06-09 23:04聯合報 記者江佩君╱即時報導

他是帶給人們振奮音樂快感的瑞典電音鬼才、名列世界百大DJ前位的艾維奇（Avicii )；她為女性創造可愛且幽默的設計，Kate Spade的名字與品牌同時也是「輕奢時尚」的代名詞。另一位是率性做自己的，他熱愛探險美食與旅遊，也把他所到的步履與發現帶給全球的觀眾，他是美國知名電視主廚、作家兼主持人安東尼波登（Anthony Bourdain）。短短不到二個月的時間，音樂界、時尚界與美食界有三顆閃耀的星星殞落了。

他們三位共通點都是才華洋溢、活在鎂光燈焦點下全球知曉的名人，他們有名、有錢又有閃亮的未來，但最後卻都選擇自殺結束生命，讓人不禁想，他們究竟是處在多深的孤獨裡？他們的離開也揭開了不少名人是活在「閃亮色彩下的憂鬱」。但他們留下的精彩人生與作品，為生命奮鬥過的精神都將值得被記住。

●安東尼波登（Anthony Bourdain）

看波登的電視節目，一位很飄撇的中年大叔，他在各地探險、享受美食與周遊世界，過著一般人眼中的夢幻生活。就如同他的招牌節目「波登不設限」的命名，他寫的文章與說的話，既尖銳又真實。他曾三度來台，直言形容「台北並不美麗，但卻藏著美好。」

他為了拍攝節目，一年有250天都在世界各地旅行，但美食就是生活，不一定總是出現高級星級餐廳或穿得西裝筆挺。他可以隨性坐在路邊攤板凳上，他跟我們一樣在永和豆漿吃燒餅油條、到過基隆吃海瓜子、到外雙溪體驗釣蝦，甚至還吃了豬耳朵與米酒。他曾跟美國前總統歐巴馬一起在越南街頭喝啤酒吃河粉，也在泰國喝生血、在北非吃下羊睪丸、在越南生吞活剝整隻眼鏡蛇。

大家愛他，就是因為他夠真實，他的生命也曾出現迷惘與重新找到方向。他年輕時曾經嗑過藥，40歲後成名，50歲後有了女兒，他從不掩飾自己是個壞小子。

他熱愛他的工作，他曾說「我曾嘗試過退休，但我放棄了。我太過緊張、神經質、鍥而不捨，我相當確定我無法退休，我要死在崗位上。」但也許最後也是工作壓垮了他，當最愛的工作卻讓他無法快樂時，或許他暫時想把眼睛闔上。

●凱特絲蓓（Kate Spade）

在創業之前，Kate Spade曾在時尚雜誌「Mademoiselle」當編輯。她在採訪中多次表示，要成立自己的品牌，因為她不喜歡同時期市場上的包款，她想要的，是設計更簡單、更乾淨、更現代的樣式。1993年Kate Spade與老公Andy Spade共同創立了「Kate Spade」品牌，1996年在美國開了第一家包款配件店，目前在全球有超過300家分店。

Kate Spade的設計總是有明亮的色彩，可愛且幽默的設計，重點是她提供女性可負擔得起的價位，輕鬆擁抱美麗的設計而非遙不可及，她的名字成為了可愛、討喜包款的代名词。她去世後，有數百萬用戶在推特上表達了對Kate Spade去世的震驚和哀悼，其中多數的女性她們懷念起自己擁有的第一個Kate Spade包款，大部分都是在高中時期獲得。

但Kate Spade總是明亮的設計與笑容背後，仍有人生的課題跨不過，但她帶給女性的美麗設計與擁有她作品的快樂，將在時尚史上永遠留下燦爛的一頁。

●艾維奇（Avicii)

活在五光十色舞台的瑞典電音鬼才艾維奇（Avicii)，可以說是瑞典之光，他成名的早，19歲就成為全球最大夜店Privilege Ibiza的每周駐場DJ。二十歲出頭就已經證明他的才華，迅速在全球走紅，在2012年獲得百大DJ的第三名後，人氣更是狂飆上漲，接連推出攻佔世界各大音樂排行榜的電音神曲。他在台上的一舉一動，牽動著台下成千上萬人狂熱的心跳與脈動。

2014年他因為忙碌的宣傳巡演與表演，龐大的壓力讓他產生了吸菸酗酒問題，健康也每況愈下，並於2016年宣布暫時退出樂壇，休養一年多後他於2017年8月帶著新專輯回歸。但在2018年4月20日在阿曼首都馬斯喀特自殺，年僅28歲。

他的家人事後在聲明信寫到「當他停止巡演之後，他希望可以在生活中找到平衡，過得開心，並繼續做他一直最愛的音樂。但他卻在意義、生命以及幸福的問題掙扎，之後他撐不下去了，他想回歸平靜」。

雖然艾維奇從他的旅途離開了，但期許我們能像他的歌寫的「永無止境的苦痛，人生雖辛苦也要樂在其中走下去」堅持下去。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

安東尼波登在電視節目總是呈現飄撇中年大叔的率性形象。(歐新社)
安東尼波登在電視節目總是呈現飄撇中年大叔的率性形象。(歐新社)
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安東尼波登年輕時曾經嗑過藥，40歲後成名，50歲後有了女兒，他從不掩飾自己是個壞...
安東尼波登年輕時曾經嗑過藥，40歲後成名，50歲後有了女兒，他從不掩飾自己是個壞小子。(美聯社)
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瑞典電音鬼才艾維奇很早就成名。(路透)
瑞典電音鬼才艾維奇很早就成名。(路透)
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Kate Spade總是明亮的笑容。(美聯社)
Kate Spade總是明亮的笑容。(美聯社)
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復古包頭與可愛的笑容是Kate Spade的招牌風格。(美聯社)
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