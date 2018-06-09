因「波登、歐巴馬吃米線」爆紅 店家：我們會非常想你

2018-06-09 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



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知名廚師、旅行節目主持人安東尼．波登於台北時間6月8日傳出自殺身亡噩耗，引起全球粉絲震驚。波登生前透過《波登不設限》、《古怪食物》等節目，將世界各地的特色食物帶給全球的觀眾。其中最經典的畫面之一，就是波登與美國前總統歐巴馬，一同在越南小店坐著塑膠板凳，品嚐烤豬肉米線、大口暢飲啤酒的景象，不僅在網路廣為流傳，也讓小店Bún Chả Hương Liên聲名大噪。事發後，店家也於粉絲頁表示「我們會非常想你的」。 因波登與歐巴馬爆紅的Bún Chả Hương Liên發文緬懷波登。圖／取自Bún Chả Hương Liên臉書粉絲頁 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

波登與歐巴馬所造訪的小店Bún Chả Hương Liên，位於河內市區，距離河內車站約1.7公里。原本多是當地人前來用餐，但在節目拍攝之後，已成為許多觀光客造訪河內的必遊之地，也有「歐巴馬米線」的暱稱。店內在得知波登新聞之後，即於粉絲頁放上波登與歐巴馬前來用餐的照片，並且表示「美食讓我們更接近」、「我們會非常想你的」。

波登所介紹的烤豬肉米線（Bún Chả）是越南的庶民美食之一。相較於台灣民眾較熟悉的河粉（Phở），米線較細軟並略有黏性，口感有顯著不同。店家會先把烤過的香甜豬肉加入由糖、醋、魚露等調味料所構成的湯底後上桌，民眾可以再依個人口味，加入生辣椒、蒜頭等佐料調味。最後再加入一坨乾米線，待米線吸收湯汁滋味後即可食用。歐巴馬當時食用後，也對烤豬肉米線給予「太好吃了」、「人間美味」的高度評價。 波登生前曾與美國前總統歐巴馬一同於河內的Bún Chả Hương Liên吃米線、喝啤酒。圖／取自Anthony Bourdain粉絲頁 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

除了烤豬肉米線外，波登與歐巴馬也點了越南常見的炸春捲，以及當地的啤酒。儘管節目中未清楚拍攝到啤酒商標，但仍可藉由外觀與波登的打卡，辨識出是「河內啤酒」（Hanoi Beer）。越南的啤酒市場發展興盛，其中河內啤酒就是越南北部的代表性啤酒，而在胡志明市等南越城市，就容易看見西貢啤酒（Saigon Beer）、333啤酒等品牌。由於清涼的啤酒與爽口的越南料理、炎熱的天氣相當相配，因此在越南餐桌上常可看見啤酒的身影。

粉絲若想要追隨波登的足跡，店家也特別將兩人用餐過的桌椅與餐具保留，作為展示使用。在節目後，也推出包含烤豬肉米線、炸春捲與河內啤酒的「歐巴馬套餐」，每份售價越南幣85,000元（約新台幣120元），遊客造訪河內時也不妨前來品嚐看看。

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