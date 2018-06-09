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Mazda新引擎 走自己的路

2018-06-09 22:42聯合報 記者張振群╱即時報導

近年各車廠吹起小排氣渦輪增壓引擎風潮，藉由渦輪增壓系統提升動力與油耗表現，相比過往還能降低排氣量設定。不過日本Mazda汽車，仍舊堅持使用自然進氣汽油引擎，甚至到了2019年也不打算跟隨小排氣渦輪增壓引擎趨勢，使用全球首見量產的Skyactiv-X引擎走出自己的路。

自2017年9月開始，Mazda就打造數輛新世代技術原型車，運往美國、歐洲市場提供媒體試駕。現在這些原型車返回日本後，本次特別邀請東南亞、台灣等地媒體前往試駕。但令人玩味的是，這幾輛原型車都披上現行Mazda3外貌，且原廠卻從未正面回應，其實這就是新世代車型的偽裝版。

預計2019年推出的Mazda新世代技術其中包括兩大重點，一為全球首見量產的Skyactiv-X汽油引擎，其二則是嶄新Skyactiv-Vehicle Architecture車體技術。在所有車廠大量使用渦輪引擎情勢下，Mazda如何倚靠這兩大技術來與對手競爭，且還必須符合越來越嚴苛的排放法規，就先從新引擎說起。

暫定名為「Skyactiv-X」的新引擎，由於具備汽油引擎火星塞點火與柴油引擎壓燃爆炸特性，不僅可提升20-30％的燃油經濟性，同時還能增加10-20％的動力輸出，營造兼具動力輸出又節能的雙贏局面，且這些都無須仰賴渦輪增壓系統，就能獲得比現行2.0L自然進氣引擎更好的油耗與動力。

不過Skyactiv-X引擎擁有的多重運作模式，開起來到底有甚麼感覺？跳上原型車在日本Mine賽道試駕行駛一段路後發現，其實對駕駛來說並無明顯差異，重點在於最常使用的中、低轉速下，這具Skyactiv-X汽油引擎的動力輸出確實比現行款引擎充沛，再加速的推進力道也飽滿許多。

車重是油耗最顯著的影響要素，Mazda除開發Skyactiv-X汽油引擎外，Skyactiv-Vehicle Architecture車體技術則透過更多高剛性鋼材，重新鋪設車體結構，達到整體剛性提升之餘，還能再減少10％的重量。但可惜的是，在賽道上無法直接測試油耗，最終也只能等量產後才能得知差異性會有多省油。

雖然在賽道體驗，但原廠設定的關卡卻相當溫和，能感受到的技術進化除在連續彎道，因車體剛性增強進而減緩左、右擺動幅度，還有顛頗路面碎震明顯減少直接傳遞到車內之外，想要更深一步探究車輛操控性，受限原廠前導車以既定的速度領頭行駛，無法採取較激進一點的駕駛模式。

最後，現場Mazda開發人員一再強調原型車仍處於測試階段，許多細節需要再調整，主要透過媒體試駕及意見交流，讓原廠能更快獲得不同市場想要的車型設定，但仍不願表態會搭載在哪款新車上。但就以Mazda旗下車款的問市時間來推算，相信全新第四代Mazda3絕對是首要選項。

縱使在Mine賽道行駛速度不快，但透過多項體驗關卡，仍能感受到新引擎與車體結構的...
縱使在Mine賽道行駛速度不快，但透過多項體驗關卡，仍能感受到新引擎與車體結構的明顯精進。圖╱Mazda提供
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Mazda特地邀請媒體在日本Mine試驗賽道，感受新世代技術的變革。圖╱Mazd...
Mazda特地邀請媒體在日本Mine試驗賽道，感受新世代技術的變革。圖╱Mazda提供
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在現行Mazda3外表下，內含的是Mazda最新引擎與車體結構設計。圖╱Mazd...
在現行Mazda3外表下，內含的是Mazda最新引擎與車體結構設計。圖╱Mazda提供
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結合汽油引擎火星塞點火，以及柴油引擎壓燃爆炸技術的Skyactiv-X汽油引擎，...
結合汽油引擎火星塞點火，以及柴油引擎壓燃爆炸技術的Skyactiv-X汽油引擎，將是Mazda未來動力技術新秀。圖╱Mazda提供
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嶄新Skyactiv-Vehicle Architecture車體技術，增加高剛...
嶄新Skyactiv-Vehicle Architecture車體技術，增加高剛性鋼材使用比例，不僅使車體剛性更優異，還減輕10％的重量。圖╱Mazda提供
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原廠絕口不提新世代技術將會率先搭載在哪一款新車上，但從產品銷售週期來推斷，即將問...
原廠絕口不提新世代技術將會率先搭載在哪一款新車上，但從產品銷售週期來推斷，即將問市的全新第四代Mazda3絕對是首選。圖╱Mazda提供
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