Mazda新引擎 走自己的路

2018-06-09 22:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張振群 ╱即時報導



近年各車廠吹起小排氣渦輪增壓引擎風潮，藉由渦輪增壓系統提升動力與油耗表現，相比過往還能降低排氣量設定。不過日本Mazda汽車，仍舊堅持使用自然進氣汽油引擎，甚至到了2019年也不打算跟隨小排氣渦輪增壓引擎趨勢，使用全球首見量產的Skyactiv-X引擎走出自己的路。

自2017年9月開始，Mazda就打造數輛新世代技術原型車，運往美國、歐洲市場提供媒體試駕。現在這些原型車返回日本後，本次特別邀請東南亞、台灣等地媒體前往試駕。但令人玩味的是，這幾輛原型車都披上現行Mazda3外貌，且原廠卻從未正面回應，其實這就是新世代車型的偽裝版。

預計2019年推出的Mazda新世代技術其中包括兩大重點，一為全球首見量產的Skyactiv-X汽油引擎，其二則是嶄新Skyactiv-Vehicle Architecture車體技術。在所有車廠大量使用渦輪引擎情勢下，Mazda如何倚靠這兩大技術來與對手競爭，且還必須符合越來越嚴苛的排放法規，就先從新引擎說起。

暫定名為「Skyactiv-X」的新引擎，由於具備汽油引擎火星塞點火與柴油引擎壓燃爆炸特性，不僅可提升20-30％的燃油經濟性，同時還能增加10-20％的動力輸出，營造兼具動力輸出又節能的雙贏局面，且這些都無須仰賴渦輪增壓系統，就能獲得比現行2.0L自然進氣引擎更好的油耗與動力。

不過Skyactiv-X引擎擁有的多重運作模式，開起來到底有甚麼感覺？跳上原型車在日本Mine賽道試駕行駛一段路後發現，其實對駕駛來說並無明顯差異，重點在於最常使用的中、低轉速下，這具Skyactiv-X汽油引擎的動力輸出確實比現行款引擎充沛，再加速的推進力道也飽滿許多。

車重是油耗最顯著的影響要素，Mazda除開發Skyactiv-X汽油引擎外，Skyactiv-Vehicle Architecture車體技術則透過更多高剛性鋼材，重新鋪設車體結構，達到整體剛性提升之餘，還能再減少10％的重量。但可惜的是，在賽道上無法直接測試油耗，最終也只能等量產後才能得知差異性會有多省油。

雖然在賽道體驗，但原廠設定的關卡卻相當溫和，能感受到的技術進化除在連續彎道，因車體剛性增強進而減緩左、右擺動幅度，還有顛頗路面碎震明顯減少直接傳遞到車內之外，想要更深一步探究車輛操控性，受限原廠前導車以既定的速度領頭行駛，無法採取較激進一點的駕駛模式。