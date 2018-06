梅根最愛的8個手袋 小眾品牌讓人也想跟

2018-06-09



入主皇室的梅根馬克爾(Meghan Markle),正式成為薩塞克斯公爵夫人梅根(HRH Meghan, Duchess of Sussex),一舉一動都受矚目,尤其她的穿搭,低調、簡單中不失知性,也成為熱門搜尋;探究梅根馬克爾的包款,發現她喜愛使用的手袋大多是都會上班族款式、手拿包,也不追逐流行、花梢,是都會女性極佳的參考範本,也滿足女孩們挖掘小眾品牌的好奇心。

●較大包款鍾愛英國BURBERRY

首先是可置放文件的包款部分,梅根相當支持英國品牌MULBERRY,包括經典的Bayswater,她有深棕色大型款式、土耳其藍中型款式,看得出來耐用、低調、做工細緻的MULBERRY深得她喜愛;此外,MULBERRY的Maple托特包款以及小巧的手拿包,也都是她喜愛的配件。

●中型包偏愛輕奢行家品牌

流行的側背小包,也是梅根穿搭大衣的搭配利器,從她選取的品牌中,看出她不從眾的穿搭特質。她在婚前曾與哈利王子前往蘇格蘭愛丁堡探訪慈善機構,身穿BURBERRY藍綠格紋大衣,內襯Wolford高領衫、黑色Veronica Beard長褲,諧色可愛的綠色小方包成為亮點。這只包款是蘇格蘭品牌STRATHBERRY的East/West Mini,曾締造了梅根拎著它5小時、官網就斷貨的驚人事蹟,價格大約台幣16,400元,長型別針式的掀蓋設計相當別緻。

梅根和哈利王子出席大英國協青少年論壇活動時,她穿了Altuzarra連身裙、搭襯澳洲品牌CAMILLA AND MARC西裝外套,腳上的鞋履來自Tamara Mellon的Paramour系列麂皮高跟鞋,包款則呼應服裝的條紋,以黑白切割的大色塊、方型剪裁帶來簡約俐落的風采,澳洲Oroton手袋售價約台幣7千元,甚為親民。

此外,梅根和孔曉振都曾拎過的The New Edition Bloomsbury系列小方包,來自英國品牌Charlotte Elizabeth,梅根和哈利王子在北愛爾蘭參加活動時,曾穿著Mackage大衣、Victoria Beckham毛衣搭襯Jimmy Choo絲絨鞋款,配襯棕色的The New Edition Bloomsbury小方包,手工訂製、售價大約7,165元台幣的包款,CP值超高。包款輪廓略帶圓弧的The Mini Venice,來自英國設計師品牌DeMellier,包款於西班牙南部工坊製作,梅根曾拎著森林綠色款式,售價大約台幣13,500元,有著俏皮的流蘇綴飾。

●手拿包嚴選精品超亮眼

梅根馬克爾極愛以大地自然色系的大衣,配襯精緻小巧的手拿包出席活動,同步展現莊重與奢華的氛圍,附鍊帶的GUCCI酒神手拿包,不只一次跟著她征戰場合,她在出席紐澳聯軍紀念日(Anzac Day)活動時,以灰色SMYTHE大衣、Sarah Flint根鞋出席,手上拿的就是GUCCI酒神手拿包。另一次在倫敦出席活動時,則選穿Black Halo的Jackie O. Drape經典及膝小黑裙,也是搭配GUCCI酒神手拿包,極為高雅迷人。