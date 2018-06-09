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梅根最愛的8個手袋 小眾品牌讓人也想跟

2018-06-09 19:44聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

入主皇室的梅根馬克爾（Meghan Markle），正式成為薩塞克斯公爵夫人梅根（HRH Meghan, Duchess of Sussex），一舉一動都受矚目，尤其她的穿搭，低調、簡單中不失知性，也成為熱門搜尋；探究梅根馬克爾的包款，發現她喜愛使用的手袋大多是都會上班族款式、手拿包，也不追逐流行、花梢，是都會女性極佳的參考範本，也滿足女孩們挖掘小眾品牌的好奇心。

●較大包款鍾愛英國BURBERRY

首先是可置放文件的包款部分，梅根相當支持英國品牌MULBERRY，包括經典的Bayswater，她有深棕色大型款式、土耳其藍中型款式，看得出來耐用、低調、做工細緻的MULBERRY深得她喜愛；此外，MULBERRY的Maple托特包款以及小巧的手拿包，也都是她喜愛的配件。

●中型包偏愛輕奢行家品牌

流行的側背小包，也是梅根穿搭大衣的搭配利器，從她選取的品牌中，看出她不從眾的穿搭特質。她在婚前曾與哈利王子前往蘇格蘭愛丁堡探訪慈善機構，身穿BURBERRY藍綠格紋大衣，內襯Wolford高領衫、黑色Veronica Beard長褲，諧色可愛的綠色小方包成為亮點。這只包款是蘇格蘭品牌STRATHBERRY的East/West Mini，曾締造了梅根拎著它5小時、官網就斷貨的驚人事蹟，價格大約台幣16,400元，長型別針式的掀蓋設計相當別緻。

梅根和哈利王子出席大英國協青少年論壇活動時，她穿了Altuzarra連身裙、搭襯澳洲品牌CAMILLA AND MARC西裝外套，腳上的鞋履來自Tamara Mellon的Paramour系列麂皮高跟鞋，包款則呼應服裝的條紋，以黑白切割的大色塊、方型剪裁帶來簡約俐落的風采，澳洲Oroton手袋售價約台幣7千元，甚為親民。

此外，梅根和孔曉振都曾拎過的The New Edition Bloomsbury系列小方包，來自英國品牌Charlotte Elizabeth，梅根和哈利王子在北愛爾蘭參加活動時，曾穿著Mackage大衣、Victoria Beckham毛衣搭襯Jimmy Choo絲絨鞋款，配襯棕色的The New Edition Bloomsbury小方包，手工訂製、售價大約7,165元台幣的包款，CP值超高。包款輪廓略帶圓弧的The Mini Venice，來自英國設計師品牌DeMellier，包款於西班牙南部工坊製作，梅根曾拎著森林綠色款式，售價大約台幣13,500元，有著俏皮的流蘇綴飾。

●手拿包嚴選精品超亮眼

梅根馬克爾極愛以大地自然色系的大衣，配襯精緻小巧的手拿包出席活動，同步展現莊重與奢華的氛圍，附鍊帶的GUCCI酒神手拿包，不只一次跟著她征戰場合，她在出席紐澳聯軍紀念日（Anzac Day）活動時，以灰色SMYTHE大衣、Sarah Flint根鞋出席，手上拿的就是GUCCI酒神手拿包。另一次在倫敦出席活動時，則選穿Black Halo的Jackie O. Drape經典及膝小黑裙，也是搭配GUCCI酒神手拿包，極為高雅迷人。

在出席女皇92歲生日宴會時，梅根身穿優雅的Stella McCartney經典斗篷洋裝、配襯Manolo Blahnik尖頭鞋，手上的Naeem Khan星座圖騰系列晚宴包相當奢華，售價約美金1,490元、折合台幣約44,450元。而手拿包選擇也不乏梅根愛牌MULBERRY，她曾以AMANDA WAKELEY的大衣，搭配MULBERRY的Small Darley深藍色手拿鍊帶包款，展現她知性的美麗。

澳洲Oroton手袋也是梅根喜愛的平價包款之一。圖／取自popsugar
澳洲Oroton手袋也是梅根喜愛的平價包款之一。圖／取自popsugar
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梅根極支持英國品牌MULBRRY，有兩個以上經典的Bayswater手袋。圖／取...
梅根極支持英國品牌MULBRRY，有兩個以上經典的Bayswater手袋。圖／取自purseblog.com
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梅根背著STRATHBERRY的East/West Mini包款照片，當天才曝光5小時官網就斷貨了。圖／取自IG
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Naeem Khan星座圖騰系列晚宴包展現梅根的高雅貴氣。圖／取自IG
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輪廓別緻的Charlotte Elizabeth The New Edition Bloomsbury系列小方包。圖／皆取自popsugar
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GUCCI酒神手拿鍊帶包是梅根多次出席重要場合的配件。圖／取自meghanMaven.com（左）、pinterest（右）
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MULBERRY的Small Darley深藍色手拿鍊帶包款也是梅根常用的配件之一。圖／取自popsugar
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森林綠DeMellier The Mini Venice手袋寫了梅根的名字。圖／取自DeMellier官網
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