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Max Mara早春 質樸中表現藝術的華麗

2018-06-08 13:27聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

簡單純粹的原色、原創概念，都是Max Mara早春的表現。圖／Max Mara提...
簡單純粹的原色、原創概念，都是Max Mara早春的表現。圖／Max Mara提供
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Max Mara發表2019 早春系列，樣貌相較以往更為浪漫、柔軟，展現都會女性柔美不失個性的品味，並且加入相對濃郁的藝術元素，探索義大利傳統藝術的特色，融入時裝中取得平衡與和諧。

設計概念源自瑪拉莫蒂藝術館（Collezione Maramotti），因此Max Mara 2019早春系列的服裝看似簡約，卻都有其故事與脈絡，尤其此藝術館曾是品牌總部所在，淵源深厚，在本季成為揮灑自如的靈感，館內早期收錄的阿爾貝多布里 （Alberto Burri）、盧齊歐豐塔納（Lucio Fontana）等藝術家作品，有大膽的風格，忠於原材料本身以及內在力量的迸發，具有詩意和強烈的符號，運用質樸而動人的解構式手法表現。此概念延伸到服裝輪廓，拼接與縐紋紗的靈感源於曼佐尼（Piero Manzoni）的傑作《無色（Achrome）》，雕塑感褶飾的表現源自阿爾貝多布里的《鐵（Ferro）》，Gastone Novelli等藝術家對字體的創作，則彷彿在畫布表面翩翩起舞，轉變為書法印花，在服裝上顯現海報字體的自由揮灑。

色調以鋅白、鐵灰、黃麻、午夜藍和炭黑色等中性色彩為主，呼應這些藝術先驅所青睞的質樸色調與「原創概念」（proto-conceptual），也適合Max Mara纖維面料發揮，將駝毛與絲質面料巧妙剪裁，外套仍為本季的主打單品，令人耳目一新的是剪裁俐落的絲質烏干紗中性風大衣，帶有駝毛填絮，呼應阿爾貝多布里的作品《袋子和紅色（Sacco e Rosso）》，展現為階層式粗麻布紋理。

時尚部落客Aimee Song出席Max Mara 2019早春系列。圖／Max...
時尚部落客Aimee Song出席Max Mara 2019早春系列。圖／Max Mara提供
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Max Mara早春系列有許多線性設計與縐褶，包款即是其一。圖／Max Mara...
Max Mara早春系列有許多線性設計與縐褶，包款即是其一。圖／Max Mara提供
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Gastone Novelli等藝術家對字體的創作，轉化為服裝上的字母符號。圖／...
Gastone Novelli等藝術家對字體的創作，轉化為服裝上的字母符號。圖／Max Mara提供
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《X戰警：天啟》中的Alexandra Shipp出席Max Mara 2019...
《X戰警：天啟》中的Alexandra Shipp出席Max Mara 2019早春發表。圖／Max Mara提供
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藝術家藝術館義大利

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